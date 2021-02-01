Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler kuruldu - Son Dakika

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler kuruldu

01.02.2021 18:32
Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler kuruldu, System.String[]

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabriel Ashkenazi, düzenlenen çevrim içi törenle iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için bir belge imzaladı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile İsrail Dışişleri Bakanı Gabriel Ashkenazi, düzenlenen çevrim içi törenle iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için bir belge imzaladı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla, İsrail Dışişleri Bakanı Gabriel Ashkenazi ile İsrail ile Kosova arasında diplomatik ilişkilerin kurulması adına büyük bir adım attı. Stublla, çevrim içi törende İsrailli meslektaşı ile iki ülke arasında birçok alandaki işbirliğinin artırılması ve ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için bir belge imzaladı. İki bakanın imzaladığı belgede, siyasi istişareler ve kalkınma işbirliği için iki ayrı memorandumun yer aldığı belirtildi. Bakanlar tarafından belge Arnavutça, İngilizce, İbranice ve Sırpça olmak üzere dört nüsha halinde imzalandı.

"KOSOVA-İSRAİL İLİŞKİLERİ GÜÇ KAZANDI"

Kosova Cumhurbaşkanlığına vekalet eden Dr. Vjosa Osmani, Kosova Cumhuriyeti ile İsrail devleti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Kosova-İsrail ilişkileri güç kazandı" dedi.

Kosova Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, iki halk arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak güçlü olduğu ve dayanışma ile dostluğa dayandığı belirtilerek, "Diplomatik ilişkilerin kurulması, kurumlar arası ikili işbirliğinin yanı sıra diğer ortak ilgi alanlarında da derinleşmenin yolunu açmaktadır" denildi.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosova liderlerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamış, Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını ve Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını belirtmişti.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkiler kuruldu - Son Dakika


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