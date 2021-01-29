Kosova ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 1 Şubat'ta başlatılacak - Son Dakika

Kosova ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 1 Şubat'ta başlatılacak

29.01.2021 22:37
Kosova ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 1 Şubat'ta başlatılacak, System.String[]

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, İsrail ile diplomatik ilişkilerin 1 Şubat'ta başlatılacağını bildirdi.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, İsrail ile diplomatik ilişkilerin 1 Şubat'ta başlatılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu şekilde yeni bir tarihi evreye girileceği kaydedildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin başlatılmasına yönelik anlaşmanın 1 Şubat'ta çevrim içi düzenlenecek törenle imzalanacağı belirtilen açıklamada, "Resmi anlaşma, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile İsrail Dışişleri Bakanı Garbriel Ashkenazi tarafından imzalanacak." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Kosova'yı tanımasının, ülkenin en büyük başarılarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, bunun ABD sayesinde olduğu anımsatıldı.

Açıklamada ayrıca İsrail ile Kosova halkı arasındaki dostluğun, diplomatik ilişkilerle taçlandırıldığı vurgulandı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosova liderlerinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamış ve Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişki kurmak üzere anlaştığını, Sırbistan'ın da İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 1 Şubat'ta başlatılacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ekrem İmamoğlu, 3 vekilin CHP'den istifasını yorumladı: Milyonlarca insana hakaret Diagne'den Galatasaray'a veda: Her zaman kalbindesiniz İstifanın ardından CHP'de kılıçlar çekildi! Özel'in "Saray operasyonu" sözlerine Çelebi'den sert yanıt: Menemen'i kim sattı? Suç örgütüne yapılan baskında ünlü aktör Sylvester Stallone adına düzenlenmiş pasaport bulundu Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Sobadan sızan gaz, yaşlı çifti ayırdı
Aile içi kavga ölümle bitti! Oğlunu bıçaklayarak yaralayan baba intihar etti Aile içi kavga ölümle bitti! Oğlunu bıçaklayarak yaralayan baba intihar etti         
22:20
Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz Fatih Terim, İrfan Can transferinde topu yönetime attı: Geri çekilmemeliyiz         
21:54
Video kısa sürede viral oldu! Ayaklı arı kovanına dönen genç görenleri hayrete düşürdü Video kısa sürede viral oldu! Ayaklı arı kovanına dönen genç görenleri hayrete düşürdü         
21:25
Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor Korsan saldırısına uğrayan denizciler Türkiye'ye getiriliyor         
21:09
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi         
20:23
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi         
19:27
Neslihan Atagül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor Neslihan Atagül'ün sağlık durumu iyiye gidiyor         
17:03
Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti         
16:47
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 22:53:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkiler 1 Şubat'ta başlatılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei