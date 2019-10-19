Son Dakika Haberleri: Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek
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Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek

2 saat önce

Kosova ile Rusya futbol takımları güvenlik risklerinden dolayı Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olamayacak.

Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek, System.String[]

Kosova ile Rusya futbol takımları güvenlik risklerinden dolayı Avrupa kupalarında birbirlerine rakip olamayacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Kosova ve Rusya'nın takımları güvenlik riski sebebiyle yeni bir karar alınıncaya kadar UEFA organizasyonlarında eşleşemeyecekler." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda eşleşen iki ülke milli takımlarının maçlarının ise tarafsız sahalarda oynanacağı duyuruldu.

Kosova, Futbol, Avrupa, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:05 Kaynak: AA
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Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek
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