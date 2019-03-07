Kosova ile Türkiye Arasına Ekonomik İlişkilerin Geleceği Taşınması İmkanları Görüşüldü

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, tanışma ziyaretleri çerçevesinde Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Endrit Shala ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, tanışma ziyaretleri çerçevesinde Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Endrit Shala ile bir araya geldi.



Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında var olan ekonomik ilişkilerin geleceğe taşınması imkanları ele alındı. Bakan Shala, "Kosova'da, yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak isteyen çok sayıda Türk şirketi var. Türkiye'den gelecek yatırımlara kapımız her zaman açıktır. Türk yatırımcılara kolaylıklar sağlanması konusunda çaba göstereceğimizin güvencesini vermek isterim. Kosova'da yatırım yapan ve başarılı çok şirketler mevcut. Kosova ve Türkiye arasındaki işbirliği bizler için çok önemli" dedi.



Kosova'nın Türkiye için öneminin büyük olduğunu vurgulayan Büyükelçi Sakar ise, "İki ülke arasındaki işbirliğinin ileriye taşınması çok önemli. İnanıyorum ki Ticaret ve Sanayi Bakanlığı bu süreçte önemli bir rol oynayacaktır" ifadelerine yer verdi. - PRİŞTİNE

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