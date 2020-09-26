Kosova Kurtuluş Ordusu gazileri gözaltına alındı - Son Dakika

Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) üst düzey komutanı Salih Mustafa'yı ve Savaş Gazileri Örgütü Başkanı Hysni Gucati, Lahey Özel Yetkili Savcılığı kararıyla Eulex polisi tarafından gözaltına alındı.

Komutan Mustafa'nın gözaltına alınması Kosova Uzman Dairesi tarafından yapılan açıklamayla teyit edildi. Salih Mustafa'nın gözaltı gerekçesi olarak 'savaş suçu' işlediği belirtildi. Daha sonra Kosova Kurtuluş Ordusu Savaş Gazileri Örgütü Başkanı Hysni Gucati Avrupa Birliği'nin (AB) Kosova'daki Hukuk Misyonu Eulex polisleri tarafından gözaltına alındı.

Mustafa ve Gucati'nin gözaltına alınması, vatandaşlar tarafından protesto edildi. Gözaltı sırasında Kosova polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kosova'da 1998 ila 1999 yılları arasında Kosova Kurtuluş Ordusu, Kosova'nın kurtuluşu için Sırp askerlerine karşı büyük bir direniş sağlamıştı.