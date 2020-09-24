Kosova Kurtuluş Ordusu üst düzey yetkilisi tutuklandı - Son Dakika

Kosova Kurtuluş Ordusu üst düzey yetkilisi tutuklandı

Kosova Savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusunun üst düzey komutanı Salih Mustafa tutuklandı.

Kosova Kurtuluş Ordusu üst düzey yetkilisi tutuklandı, System.String[]

Kosova Savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusunun üst düzey komutanı Salih Mustafa tutuklandı. Mustafa'nın kısa süre içinde Lahey kentindeki savaş suçları mahkemesine çıkarılacağı aktarıldı.

Kosova Uzman Dairesi tarafından yapılan açıklamada, savcılık emriyle Kosova Kurtuluş Ordusu'nda komutanlık yapan Salih Mustafa'nın "savaş suçu" işlediği gerekçesiyle tutuklandığı duyuruldu. Mustafa'nın kısa süre içerisinde Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne çıkarılacağı bildirildi. Mustafa hakkındaki iddianamenin kabul edildiği belirtilirken, karşı karşıya olduğu suçlamalar hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Salih Mustafa, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında Kosova Kurtuluş Ordusunun (KLA) üst düzey bir komutanıydı. - PRİŞTİNE

Kosova, Savaş, Lahey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 15:04 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova Kurtuluş Ordusu üst düzey yetkilisi tutuklandı - Son Dakika

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