Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka: İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız - Son Dakika

Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka: İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız

15.03.2021 09:15

açıklamalarda bulunan Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, "Bu kararın uzun zamandan beri yanlış olduğunu dile getirdik.

açıklamalarda bulunan Kosova Meclis Başkan Yardımcısı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, "Bu kararın uzun zamandan beri yanlış olduğunu dile getirdik. Mevcut hükümeti bu konu üzerine birkaç defa uyardık, Dışişleri Bakanlığını uyardık" ifadelerini kullandı.

"AB DE BUNA KARŞI ÇIKIYOR"

Damka, Kudüs'ün hala netleşmemiş bir bölge olduğunu ifade ederek, "Kudüs'teki büyükelçiliğe sadece biz veya Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı çıktığı bir olay değil biliyorsunuz, AB ülkeleri de buna karşı çıkmaktadır. Diğer İslam ülkeleri de karşı çıkmaktadır. Çünkü uluslararası kanunlara göre Kudüs hala netleşmiş bir bölge değildir. Dolayısıyla başkent ilan edilemez ve Birleşmiş Milletler kararı neticesinde de Kudüs hala sonuca ulaşmış bir toprak değildir. Dolayısıyla sadece bizim veya Türkiye Cumhuriyeti'nin karşı çıktığı bir olay değil, belki biz ve Türkiye Cumhuriyeti daha sesli dile getiriyoruz. Ama unutulmaması gerekir ki, AB de buna karşı çıkıyor. Geri adım atılmalı" dedi.

MASLAHATGÜZARI DÜZEYİNDE KALMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

KDTP Genel Başkanı Damka, şöyle devam etti: "Fakat maalesef Kosova eski Başbakanı Avdullah Hoti ve eski Dışişleri Bakanı, Amerika'da Sırbistan'la yapmış oldukları ikili anlaşmada eklenen bir maddeydi bu. Fakat bu madde içinde de sadece 'İsrail'in Kosova'yı tanıması' diye bir maddedir. Kudüs'te Kosova Büyükelçiliğinin açılması bu anlaşma içerisinde yoktu. Maalesef bizim eski Dışişleri Bakanı Melisa Haradinay'ın diretmesi sonucu Kudüs'te bir elçilik açılmasına karar verdiler. Atanan elçi değildir, bunu bilmemiz gerekir. Biz Türk partisi olarak önümüzdeki günlerde kurulacak olan yeni hükümette konuyu gündeme getireceğiz. Kudüs'te elçilik açılsa dahi elçilik düzeyinde değil de Maslahatgüzar düzeyinde kalması için elimizden geleni görüşmelerde yapacağız. Elçilik açıldıktan sonra dönüşümü olur mu, bunun formüllerini aramamız lazım. Çünkü bir tanınmanın karşısında eğer diğer ülkelerde tanınmalarını çekerse bunun hesabını kim verecek?"


- Prızren
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka: İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka: İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka: İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız
Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka: İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız

Kosova Demokratik Türk Partisi, Kosova, Kudüs, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka: İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kar, yağmur ve fırtına geliyor Genç hemşire başına dayadığı silahla intihar etti Sevgilisiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçiren genç kız, 15 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı Menajerimi Ara dizisindeki Rasim Öztekin sahnesi izleyicileri duygulandırdı Kısıtlamayı ihlal eden genç, "Ben böyle devletin" deyince sinirler gerildi Gençlerbirliği yenilgisi sonrası Erol Bulut hakeme isyan etti: Yediğimiz gol ofsayt, çizgiler bize olunca farklı çiziliyor İki gündür kendisinden haber alınamayan kadın, mağarada otururken bulundu Odun keserken kontrolü kaybeden genç testere kurbanı oldu
Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler Kreşte öğretmeni tarafından darbedilen çocuğun babası: Oğlumu polise vermekle tehdit etmişler         
09:11
Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor Bayburt'ta inşaat kazısında ortaya çıkarılan 3 bin yıllık yer altı şehri görenleri heyecanlandırıyor         
09:00
İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti İnternetten çağırdığı tesisatçı kabusu yaşattı! Genç kadının bacaklarını tutup, öperek taciz etti         
08:39
Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var Kabine toplanıyor! Masada güncellenecek koronavirüs risk haritası, artan vakalar ve kısıtlamalar var         
07:46
Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem         
05:12
Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi Gençlik fotoğraflarını paylaşan Yıldız Tilbe, dünyaca ünlü yıldıza benzetildi         
23:56
Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü Kendisine tecavüz etmeye çalışan ev arkadaşını defalarca bıçaklayarak öldürdü         
21:34
Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası Kalın sesi başına dert olan Şafak Pekdemir'in erkek olduğu iddiası         
20:50
Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum Değişimiyle dillerden düşmeyen Deniz Seki: Erkek olsam kendime aşık olurdum         
18:45
Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu Kayıp gencin cansız bedeni dağ başında bulundu         
17:25
Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade Birlikte yaşadığı kadının oğlunu döverek öldüren Harun Sezer'den kan donduran ifade         
17:05
Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı Ameliyathanedeki hastaların organlarıyla fotoğraf çektiren doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı         
15:59
Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış Bensu Narlı cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı! Katil, teyzesinin kocasıymış         
15:05
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Otopark yönetmeliği ay sonunda yürürlüğe girecek         
14:08
İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi İple bağladığı köpeğe cinsel istismarda bulunmaya çalışan yaşlı adam, gençler tarafından darbedildi         
13:42
Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı         
12:48
Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı Kız öğrenci erkek arkadaşına evlenme teklif etti, üniversite yönetimi iki öğrenciyi okuldan uzaklaştırdı         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2021 09:31:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka: İlişkilerin maslahatgüzarı düzeyinde kalması için çalışacağız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei