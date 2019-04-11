Kosova Meclisi, Genç Kosovalıların Batı'ya Göç Sorununu Değerlendirdi

Kosova Meclisi, Kosovalıların Batı'ya göç sorununu görüşmek üzere olağanüstü oturumda bir araya geldi.

Kosova Meclisi, Kosovalıların Batı'ya göç sorununu görüşmek üzere olağanüstü oturumda bir araya geldi.



Kosova'da milletvekillerinin talebi üzerine toplanan Kosova Meclisi genel kurulunda, 1999 yılında sona eren savaştan bu yana Kosova'da en büyük tehditlerden birini teşkil eden Kosovalı gençlerin ülkeyi terk etmesi sorunu değerlendiriliyor.



Göç konusunun masaya yatırılmasını öneren milletvekilleri adına oturumda konuşan Fidan Rekaliu, parlamento gruplarından Kosova gençliğinin korunması ve ilerletilmesi konusunda ortak bir karar almalarını istedi. "Kendilerini kanıtlamak için kendi ülkeleri tarafından en ufak bir fırsat verilmeyen eğitimli ve profesyonel gençlerin, ülkeyi terk etmeleri acı verici. Daha da kötüsü, çalışan insanlar da ülkeden ayrılıyorlar. Kamu kurumlarında bile çalışan insanlar, hekimler ve mühendisler ülkeyi terk etmekteler. Bu insanlar maddi sıkıntılardan değil, güvence alamadıkları için ülkelerinin kurumları kaliteli eğitimi garanti etmedikleri için sağlık sigortaları olmadıkları için çocuklarına gelecek vadedilmediği için Kosova'dan kaçmaktalar" ifadelerini kullanan milletvekili Rekaliu, yapılan kamuoyu araştırmalarının, Kosovalıların ülkeyi terk etmekte arzulu olduklarını gösterdiğini belirtti.



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Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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