Son Dakika Haberleri: Kosova Meclisi'ne 2 Türk milletvekili girdi
Son Dakika Güncel Kosova Meclisi'ne 2 Türk milletvekili girdi

Kosova Meclisi'ne 2 Türk milletvekili girdi

6 saat önce

Kosova'da 6 Ekim tarihinde yapılan erken genel seçim sonuçları bugün Kosova Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklandı.

Kosova Meclisi'ne 2 Türk milletvekili girdi, System.String[]

Kosova'da 6 Ekim tarihinde yapılan erken genel seçim sonuçları bugün Kosova Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklandı.

Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafından yapılan resmi açıklamada, Kosova Demokratik Türk Partisi'nden (KDTP) Fikrim Damka 2 bin 918 oy alırken, Fidan Brina Jılta'nın da 2 bin 578 oy aldığı belirtildi. Bir aydan fazla geçen bir sürenin ardından bugün açıklanan resmi sonuçlar çerçevesinde; oyların yüzde 26. 15'ini alan Vetëvendosje Hareketi 32 milletvekili, oyların yüzde 24.45'ini alan Kosova Demokratik Birliği (LDK) 29 milletvekili, oyların yüzde 11.47'sini alan AAKL- Psd koalisyonu 14 milletvekili, oyların 6. 75'ni alan Sırp Listesi 10 milletvekili, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 milletvekili ile 120 sandalyelik Kosova Meclisi'nde temsil edilecek.

Görüntü Dökümü

////ARŞİV

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KDTP Milletvekili Fikrim Damka'nın seçim kampanyasında sırasındaki konuşması

KDTP Milletvekili Fidan Brina'nın seçim kampanyası sırasındaki konuşması

Seçim detay


Milletvekili, Kosova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:25 Kaynak: DHA
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