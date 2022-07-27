Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Vrenezi, deftere, " Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eserleri ve mirası tüm dünya için bir ilham kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü arifesinde Kosova Cumhuriyeti 'ni Ankara'da temsil etmekten büyük onur duyarım." yazdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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