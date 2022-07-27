Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, Anıtkabir'i ziyaret etti

27.07.2022 15:15
Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, Anıtkabir'i ziyaret etti

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, beraberindeki heyetle Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Vrenezi, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Vrenezi, deftere, " Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün eserleri ve mirası tüm dünya için bir ilham kaynağıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü arifesinde Kosova Cumhuriyeti'ni Ankara'da temsil etmekten büyük onur duyarım." yazdı.

Vrenezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dün güven mektubunu sunarak göreve başlamıştı.

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Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Solczynski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Vatikan'ın Ankara Büyükelçisi Solczynski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Vatikan Büyükelçisi Solczynski', Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu Vatikan Büyükelçisi Solczynski', Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Vrenezi, Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

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