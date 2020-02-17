Kosova'nın bağımsızlığının 12. yıl dönümü - Son Dakika

Kosova'nın bağımsızlığının 12. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Kosova Meclisinde özel oturum ve başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlasında tören düzenlendi.

Kosova milli marşının okunmasıyla başlayan oturumda, muhalefet partisi tarafından salonda Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) bayrağı asıldı.

Meclis Başkanı Vjosa Osmani, buradaki konuşmasında, gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakabilmeleri için irade ve kararlılıkla çalışmaları gerektiğini ifade etti.

Anayasa ve yasalara saygı duyulmasının önemine işaret eden Osmani, "İstikrarlı, ekonomisi gelişmiş ve içinde yaşayan tüm topluluklar için güvenli bir ülke için iş birliği içinde olmak gerek." dedi.

Vatandaşların iradesini yaşatmak, Avrupa-Atlantik yapılarına bir an önce entegre olmak, ekonominin kalkınması ve ülkenin genel refahı gibi ortak hedeflerin desteklenilmesi çağrısında bulunan Osmani, Kosova'nın toprak bütünlüğünü koruyacakları yönünde de taahhütte bulundu.

Adem Jashari Kışlası'na ziyaret

Meclisteki oturumun ardından Başbakan Albin Kurti, Meclis Başkanı Osmani ve bakanlar, başkent Priştine'deki Adem Jashari Kışlasını ziyaret ederek, Kosova Güvenlik Gücü mensuplarıyla bir araya geldi.

Başbakan Kurti, buradaki konuşmasında, ordusuz bir Kosova'nın zayıf olduğunu, askerlik görevinin ise başka ülkelere hükmetmek için değil devleti güçlendirmek için yapıldığını vurguladı.

Askerlik tecrübesinin, "barış muharebelerinde" de gerekli olduğuna işaret eden Kurti, "Yeni ittifaklar kurmak, NATO ve Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği olabildiğince hızlandırmak için çalışacağız. NATO'ya üye olmak önceliğimizdir. Bu yüzden güvenlik gücüne yapılan yatırımlar, layık ortak olabilmek adına gereklidir. Avrupa Birliği üyeliği uzun ve yorucu, ancak bizi güçlendiren bir yolculuktur." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Osmani de Kosova Güvenlik Gücü mensuplarının, barışın en büyük destekçileri olduğuna vurgu yaparak, NATO üyeliğinin ülkesinin stratejik hedefi olduğunu dile getirdi.

Kosova bağımsızlığının 12. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tarafından da Priştine'de resepsiyon verilecek.

Arnavutluk'ta 'Kosova bağımsızlığının yıl dönümü' etkinlikleri

Arnavutluk'un başkent Tiran'da da Kosova'nın bağımsızlığının 12. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Tiran meydanındaki Tiran Belediye binası önünde bu vesileyle devasa bir Kosova bayrağı asıldı.

Arnavutluk'ta ilkokul, lise ve üniversite düzeyinde eğitim kurumları bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Direktörlüğü tarafından da sanatsal etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Atakan Doğan, TMV Arnavutluk Direktör Yardımcısı Erinda Zhupani, TMV bünyesindeki "New York Basic Education" ilkokulu ve "New York High School" müdürü Mehmet Işıker'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Program sırasında ellerinde Arnavutluk, Türkiye ve Kosova bayrakları taşıyan "New York Basic Education" öğrencileri, Kosova'nın bağımsızlığı ile ilgili şarkı ve şiirler okuyarak, halk oyunları gösterisi gerçekleştirdi. Bu kapsamda, "New York Basic Education" öğrencilerinin Kosova ve Arnavutluk motifli resimleri de sergilendi.

Kosova, Sırbistan'dan ayrılarak 17 Şubat 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan etmişti. Kosova'nın bağımsızlığı, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülke tarafından da hemen tanınmıştı. Kosova bugün 116 ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınıyor.