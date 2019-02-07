Kosova'nın Bağımsızlık Günü Bursa'da Kutlanacak
22 dakika önce
Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 11. yıl dönümü Bursa'da da kutlanacak.
Kosova Cumhuriyeti
'nin bağımsızlığının 11. yıl dönümü Bursa
'da da kutlanacak.
Kosova ve Havalisi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Tayyare Kültür Merkezi'nde 18 Şubat Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak etkinlikte, Kosova ve Bursa'dan halk oyunu ekipleri ile yerel sanatçılar sahne alacak.
Dernek Başkanı Hüseyin İşcan, yaptığı açıklamada, bu önemli organizasyona Kosova ve Balkan göçmenleriyle tüm Bursalıları beklediklerini söyledi. Türkiye
ile Kosova'nın kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan İşcan, "Bizim için Kosova demek Türkiye, Bursa demek. O nedenle Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kutlamalarını Bursa'da yapma kararı aldık. Bu kutlamaları yapmak zaten Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerin başında gelen Türkiye'ye yakışırdı. Türk Ordusu
da çok uzun süre Kosova'da huzurun tesisi için görev aldı. Önemli konukların yer alacağı gecemize herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:36 Kaynak: AA
Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
Taksiyi Gasp Eden Kadının İfadesi Şaşırttı: Gizli Görev İçin Gidiyordum
Sevgilisiyle Tartışırken Sinir Krizi Geçiren Genç Kız, Karnına Sapladığı Bıçakla Hastaneye Kaldırıldı
Tuzak Kurarak Öldürdüğü Karısı Tedbir Kararı Aldırmış