Son Dakika Haberleri: Kosova'nın Bağımsızlık Günü Bursa'da Kutlanacak

Kosova'nın Bağımsızlık Günü Bursa'da Kutlanacak

22 dakika önce

Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 11. yıl dönümü Bursa'da da kutlanacak.

Kosova'nın Bağımsızlık Günü Bursa'da Kutlanacak, System.String[]
Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 11. yıl dönümü Bursa'da da kutlanacak.

Kosova ve Havalisi Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Tayyare Kültür Merkezi'nde 18 Şubat Pazartesi günü saat 19.30'da başlayacak etkinlikte, Kosova ve Bursa'dan halk oyunu ekipleri ile yerel sanatçılar sahne alacak.

Dernek Başkanı Hüseyin İşcan, yaptığı açıklamada, bu önemli organizasyona Kosova ve Balkan göçmenleriyle tüm Bursalıları beklediklerini söyledi.

Türkiye ile Kosova'nın kardeş ülkeler olduğunu vurgulayan İşcan, "Bizim için Kosova demek Türkiye, Bursa demek. O nedenle Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlık kutlamalarını Bursa'da yapma kararı aldık. Bu kutlamaları yapmak zaten Kosova'yı ilk tanıyan ülkelerin başında gelen Türkiye'ye yakışırdı. Türk Ordusu da çok uzun süre Kosova'da huzurun tesisi için görev aldı. Önemli konukların yer alacağı gecemize herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:36 Kaynak: AA

Kosova Cumhuriyeti, Bursa, Kosova, Güncel
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