Kosova'da kadın ve kızların şiddetten korunması talebiyle protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Kosova'da kadın ve kızların şiddetten korunması talebiyle protesto yürüyüşü düzenlendi

31.08.2022 17:30
Kosova'da kadın ve kızların şiddetten korunması talebiyle protesto yürüyüşü düzenlendi

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun maruz kaldığı cinsel şiddete karşı protesto yürüyüşü düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 11 yaşındaki bir kız çocuğunun maruz kaldığı cinsel şiddete karşı protesto yürüyüşü düzenlendi.

Binlerce kişi, kadınların ve kız çocuklarının şiddetten korunması ve can güvenliğinin sağlanması çağrısıyla başkentteki Zahir Payaziti Meydanı'nda düzenlenen protestoya katıldı.

Protestocular ilk olarak Adalet Bakanlığına, oradan Yargı Konseyine, Savcılığa ve ardından Hükümet ve Meclis binalarına yürüdü.

Göstericiler ellerindeki kırmızı boyalarla bazı kurumların kapı ve sembollerini kırmızıya boyadı, meşale yaktı.

Protestocular, "Kız ve kadınlara koruma", "Tecavüzcüler cezaevine", "Yeter artık", "Kız ve kadınlar omuz omuza", "Anneler başarısız olmadı, devlet başarısız oldu" yazılı pankartlar taşıdı.

Kosova Polisi ile Savcılığı 27 Ağustos'ta, daha sonra gözaltına alınan 2'si reşit olmayan 5 zanlının, 11 yaşındaki bir kıza başkentin iki farklı konumunda yaklaşık 7 saat boyunca tecavüz ettiğini duyurmuştu.

Olayın patlak vermesinin ardından dün Kosova Polisi Genel Müdürü Samedin Mehmeti, mesleki vicdan gerekçesiyle istifa ettiğini bildirmişti.

Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ve Başbakan Albin Kurti de tepki göstererek olayı kabul edilemez olarak nitelendirmiş ve faillerin adalet organlarından gerekli cevabı alması gerektiğini söylemişti.

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Kaynak: AA

Priştine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'da kadın ve kızların şiddetten korunması talebiyle protesto yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika

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