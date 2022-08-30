Kosova'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı - Son Dakika
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Kosova'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 16:06
Kosova'da Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova'nın Topluluklar ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Emilija Redzepi, Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, KDTP milletvekili Fidan Brina Jılta, Kosova Meclisi milletvekilleri, belediye başkanları, büyükelçilerle ülkedeki Türk ve yerel kurumlarının temsilcileri katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükelçi Sakar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajını okudu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye ve dünyada kalıcı barışa sunduğu katkılardan bahseden Sakar, "Askerlerimiz, Kosova başta olmak üzere Azerbaycan'dan Bosna Hersek'e, Somali'den Libya'ya dünyada barışa katkıda bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz başlangıcından beri katkıda bulunduğu KFOR'a (NATO'nun Kosova'daki barış gücü) desteğini sürdürerek, Kosova'ya, NATO'ya ve bölgemize taahhüdümüzü somut şekilde hayata geçiriyor. Ayrıca ikili iş birliğimiz çerçevesinde Kosova ordusuna destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Kosova ile Türkiye arasındaki iyi ikili ilişkilere de değinen Sakar, şunları kaydetti:

"Mehmetçiklerimizin buradaki varlığı ile yürüttüğü projeler sadece Kosova'da ve bölgede barış ve istikrarın sürdürülmesine katkı sağlamıyor ayrıca iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını da pekiştiriyor. Başta Mehmetçiklerimiz olmak üzere buradaki tüm Türk kurumlarının temsilcileriyle birlikte Kosova kurumlarıyla iş birliği içerisinde ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük taarruzun Başkomutanı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını tekrar minnetle yad ediyorum. Bu vatanı korumak için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum".

Yaklaşık 1 saat süren tören, konuklar onuruna düzenlenen kokteyl ile son buldu.

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Kaynak: AA

Priştine, Kosova, Güncel, Son Dakika

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