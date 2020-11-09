Kosova'nın eski cumhurbaşkanı Taçi, insanlığa karşı suçlardan ötürü hakim karşısına çıktı - Son Dakika
BBC

Kosova'nın eski cumhurbaşkanı Taçi, insanlığa karşı suçlardan ötürü hakim karşısına çıktı

09.11.2020 19:47
Kosova'nın eski cumhurbaşkanı Taçi, insanlığa karşı suçlardan ötürü hakim karşısına çıktı, System.String[]

Savaş ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen eski Kosova cumhurbaşkanı Haşim Taçi, hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından ön duruşma için ilk kez Lahey'de hakim karşısına çıktı.

Savaş ve insanlığa karşı suç işlemekle itham edilen eski Kosova cumhurbaşkanı Haşim Taçi, hakkındaki iddianamenin kabul edilmesinin ardından ön duruşma için ilk kez Lahey'de hakim karşısına çıktı.

Geçen perşembe günü Kosova cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettikten sonra aynı gün Hollanda'nın Lahey kentine getirilerek gözaltına alınan Taçi'nin, Kosova Özel Mahkemesi ilk duruşması pazartesi öğleden sonra yapıldı.

Halka açık olarak gerçekleştirilen duruşmada, Haşim Taçi hakkındaki suçlamalar, yüzüne karşı okundu. Taçi, iddianamede yer alan suçlamaları reddederek, suçsuz olduğunu öne sürdü. Taçi, 18 Kasım'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Kosova Özel Mahkemesi Savcılığı tarafından hazırlanan 68 sayfalık iddianamede, Haşim Taçi'nin yanı sıra, Eski Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) Sözcüsü Yakup Krasniki, ve UÇK yöneticilerinden Recep Selimi de suçlanıyor.

İddianemede, Taçi ve diğer sanıklar; yasa dışı veya keyfi tutuklama, zalimane muamele, işkence ve cinayet gibi savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar ile işkence, cinayet, kişilerin zorla kaybedilmesi ve zulüm gibi diğer insanlık dışı eylemlerden sorumlu tutuluyor.

Koronavirüs önlemleri alındı

Sanıkların, en az Mart 1998'den Eylül 1999'a kadar Kosova'nın çeşitli yerlerinde ve Kuzey Arnavutluk'taki Kukës ve Cahan'da bu suçları işlemeyi sürdürdükleri kaydedildi.

Sırp, Roman ve Aşkaliler, Katolikler, Sırp yetkililer ve Sırplarla etkileşime girdikleri iddia edilen siviller ile Kosova'daki muhalefetin bu suçların mağduru olduğu vurgulandı.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle, duruşma salonuna sınırlı sayıda izleyici ve medya mensubu alındı. Mahkeme salonunda 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı uygulandı. Görevliler, salonda zaman zaman ağız maskesi ile konuşma yaptı.

Kosova Özel Mahkemesi'ne ilk olarak sabah saatlerinde eski UÇK Sözcüsü Yakup Krasniki çıktı. Krasniki, iddianamede yer alan hakkındaki suçlamaları reddetti.

Salı günü de Kadri Veseli ve Recep Selimi, mahkeme önüne çıkacak.

Haşim Taçi ve diğer sanıklar, Kosova Özel Mahkemesi'ne ait Lahey'deki cezaevinde kalıyor.

Haşim Taçi: Cumhurbaşkanlığından sanık sandalyesine

Kosova'daki Broçna köyünde 1968 yılında doğan Haşim Taçi, Priştine Üniversitesi'nde felsefe tarihi öğrenimi gördü. İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nde yüksek lisan yapan Taçi, genç yaşlardan itibaren Arnavut milliyetçiliğini yemel alan görüşlere yakınlık duydu.

Zürih'te Arnavut siyasi göçmen grubunun aktif üyelerinden biri olan Taçi, Kosova Halk Haraketi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Sırbistan'a bağlanan Kosova'nın bağımsızlığı için mücadele eden Kosova Kurtuluş Ordusu'na (UÇK) katılan Taçi, Arnavutluk'ta eğitilen acemi askerlerin güvenli biçimde Kosova'ya gönderilmesinden sorumlu oldu.

Sırbistan mahkemesi, 1997 yılında Taçi'yi terör faaliyetlerinden dolayı gıyabında suçlu buldu. UÇK'nın başkanlığına yükselen Taçi, Sırp yönetimine karşı silahlı mücadele başlattı. Mart 1998 - Eylül 1999'a kadar süren çatışmalarda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Haşim Taçi, 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'nın ilk cumhurbaşkanı oldu. Avrupa Konseyi tarafından başlatılan soruşturma sonucu Taçi ve UÇK yönetimindeki 9 kişinin, Kosova'daki bağımsızlık mücadelesi sırasında savaş ve insanlığa karşı suç işledikleri belirtildi. Taçi, uluslararası yasa dışı bir organ kaçakçılığı şebekesinin lideri olmakla da itham edildi.

Avrupa Konseyi'nin öncülüğünde Hollanda'nın Lahey kentinde, Kosovalı Arnavutlar'ın işlediği savaş suçlarını ele almak üzere, 2015 yılında bir özel mahkeme kurulması kararlaştırıldı.

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Son Dakika Dünya Kosova'nın eski cumhurbaşkanı Taçi, insanlığa karşı suçlardan ötürü hakim karşısına çıktı - Son Dakika Dünya

BBC

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