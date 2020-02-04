Kosova'nın ilk kadın meclis başkanı seçildi - Son Dakika
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Kosova'nın ilk kadın meclis başkanı seçildi

6 saat önce

Kosova'da Meclis Başkanı Glauk Konjufca'nın yerine seçilen Vjosa Osmani, ülkenin ilk kadın meclis başkanı oldu.

Kosova'nın ilk kadın meclis başkanı seçildi, System.String[]

Kosova'da Meclis Başkanı Glauk Konjufca'nın yerine seçilen Vjosa Osmani, ülkenin ilk kadın meclis başkanı oldu.


Kosova'da 1 ay önce seçilen Meclis Başkanı Glauk Konjufca'nın, koalisyon anlaşması gereği görevinden istifa etmesi üzerine yeni meclis başkanlığı seçimi yapıldı. Olağanüstü toplanan Kosova Meclisi Genel Kurulu, Vetvendosje Hareketi'nden (Kendin Karar Al) Glauk Konjufca'nın yerine, koalisyon ortağı Kosova Demokratik Birliği'nden (LDK) Vjosa Osmani'yi seçti. Yalnızca 1 ay meclis başkanlığı yapan Glauk Konjufca'nın Dışişleri Bakanı olarak atanmasıyla boş kalan Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Vjosa Osmani, 65 oy alarak Kosova'nın ilk kadın meclis başkanı oldu.


Osmani seçimden sonra yaptığı açıklamada, kendisine sağlanan güven nedeniyle teşekkürlerini belirterek, Kosova'nın önünde büyük bir sorumlulukla yerine getirilmesi gereken önemli ödevler bulunduğunu ifade etti. - PRİŞTİNE

Meclis Başkanı, Kosova, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:25 Kaynak: İHA
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