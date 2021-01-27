Kosova'nın İstanbul Başkonsolosu Novoberdaliu, Bilecik'i ziyaret etti - Son Dakika

Kosova Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu, Vali Bilal Şentürk ile Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i makamında ziyaret eden Novoberdaliu, kent hakkında Şahin'den bilgi aldı.

Novoberdaliu'a hediye takdim eden Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novobrdalija'yı belediyemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kosova ile Bilecik arasındaki bağları güçlendirmek adına gerçekleştirilecek çalışmaları hep birlikte yapacağımızı belirtiyor, kendilerine ziyaretleri dolayısıyla teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Daha sonra Vali Şentürk'ü makamında ziyaret eden Başkonsolos Novoberdaliu, Bilecik'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vali Şentürk, kentin tarihi ve kültürel anlamda zengin olduğunu ifade ederek, "Ortak tarihi bulunan iki ülkenin dostluk ve kardeşlik bağları da bulunuyor. Ekonomi ve eğitim alanları başta olmak üzere her alanda ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum." dedi.