Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma girişimi, halkı fikir ayrılığına düşürdü - Son Dakika

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AGİM SULAJ/EREN BEKSAÇ -Kosova ile İsrail arasında imzalanan diplomatik ilişkilerin kurulmasına yönelik anlaşma gereği Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararı halkta farklı tepkilere neden oldu.

Bazıları Kosova'nın hiçbir şekilde İsrail'de büyükelçilik açmaması gerektiğini savunurken bazıları ülkenin çıkarları doğrultusunda her türlü adımın atılabileceğini söyledi.

Başkent Priştine'de yaşayan Behar Beqiri, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmaması gerektiğinin altını çizerek, aslında Kosova'nın İsrail'de hiç büyükelçiliğinin bulunmaması gerektiğini savundu.

İsrail'de hiçbir büyükelçiliğin açılmaması gerektiğini söyleyen Beqiri, "İsrail, aslında tamamı Filistin olan, işgal altındaki bir topraktır. İsrail, ABD tarafından yaratılmış bir devlettir. Bu nedenle ne Kudüs'te ne de Tel Aviv'de büyükelçiliğin açılmasını kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir başka Kosovalı Sejdi Halimi ise ülkesinin Kudüs'te büyükelçilik açma kararının Kosovahükümeti ve ABD tarafından alındığını, bu nedenle de halkın sözünün hiçbir ağırlığı olmadığını vurguladı.

Kosova'nın bağımsızlığını daha fazla ülkenin tanımasını istediğini kaydeden Halimi, "TümKosova'ya sorabilirsiniz ancak Kosova hükümeti ve ABD karar verdiğinde bayrağı oraya yerleştirin. Başka yol yok." şeklinde konuştu.

"AB'nin tepkisi yersiz"

İlir Zeqiri isimli vatandaş ise Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açma kararına Avrupa Birliğinin (AB) verdiği tepkinin "yersiz" olduğunu savunurken, Kosova'ya hala vize muafiyeti vermeyen AB'nin müdahale etme hakkı olmadığını söyledi.

Kosova'nın diğer ülkelerle iyi ilişki kurması konusunda AB'nin tehditkar davrandığını ileri süren Zeqiri, "Bence Kosova ulusal ve stratejik çıkarlarına bakmalı ve çıkarının daha fazla olduğu yerde elçiliğini açmalı." ifadelerini kullandı.

Priştineli Syle Hoti de Kosova ve İsrail halklarının iyi bir geçmişe sahip olduğunu belirterek, "Büyükelçiliğin İsrail'in hangi şehrinde açılması yerine, vatandaşların gelişimi ve refahına önem verilmesi gerek." dedi.

İmzalar 1 Şubat'ta atıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzaladı.

Anlaşma ile ayrıca Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'te açması, İsrail'in Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırıldı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma ise 1 Şubat'ta imzalanırken, aynı gün İsrailli yetkililer Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıkladı.