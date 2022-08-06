Kosova'da polise silahlı saldırı düzenlendi - Son Dakika
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Kosova'da polise silahlı saldırı düzenlendi

06.08.2022 20:22
Kosova'da polise silahlı saldırı düzenlendi

Kosova'nın kuzey bölgesinde bulunan ve Sırpların çoğunlukta yaşadığı Zubin Potok belediyesindeki Sınır Gözetleme Polis Karakolu'na bağlı emniyet mensuplarına silahla ateş açıldı.

Kosova'nın kuzey bölgesinde bulunan ve Sırpların çoğunlukta yaşadığı Zubin Potok belediyesindeki Sınır Gözetleme Polis Karakolu'na bağlı emniyet mensuplarına silahla ateş açıldı.

Kosova Emniyetinden yapılan açıklamada, polislerin, Gazivoda baraj gölünde bir devriye botunda bulunduğu sırada silahlı saldırıya uğradığı ifade edildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı belirtilen açıklamada, "Polislerin bulunduğu yöne doğru yaklaşık 10 el ateş açıldı. Art arda açılan ateşler baraj gölünün diğer tarafından gerçekleştirildi. Silahla açılan ateş, botun yanına isabet etti." denildi.

Saldırının ardından Sınır Polisi Hızlı Müdahale Biriminden ekiplerin olay yerine intikal ettiği vurgulanan açıklamada, olay yerinde incelemelerin yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kosova Emniyeti, özellikle kaçakçılık olmak üzere bu bölgede güvenliği sağlamaya ve suçla mücadele etmeye kararlıdır." denildi.

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Kaynak: AA

Kosova, Güncel, Son Dakika

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