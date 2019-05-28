Kosova'nın kuzeyinde polis operasyonu

Kosova polisi tarafından ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde düzenlenen operasyonda, organize suçlara karıştıkları iddiasıyla aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu bazı Kosovalı Sırplar gözaltına alındı.

Kosova polisi tarafından ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde düzenlenen operasyonda, organize suçlara karıştıkları iddiasıyla aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu bazı Kosovalı Sırplar gözaltına alındı.

Kosova polisinden yapılan açıklamada, Mitrovica şehrinin hem güney hem de kuzey bölgelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin organize suç işlemek şüphesiyle gözaltına aldığı bildirildi.

Kosova polisinin aylar süren araştırmalarının sonucu olarak bu sabah başlatılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, "organize suç örgütü kurmak veya örgüt üyeliği", "kaçakçılık", "görevini kötüye kullanmak" ve "yolsuzluk" gibi suçlara karıştıkları iddia edildi.

Bu arada, operasyon devam ederken bölgeden silah sesleri de duyulduğu ifade edildi.

Kosova polisinin açıklamasında, karşılık verilmesine rağmen operasyonun devam ettiği, bir polisin yaralandığı ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Öte yandan, Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, ülkenin kuzeyinde yaşayan Sırplara barışı koruma ve kanunlara saygı duyma çağrısında bulundu.

Sırbistan-Kosova gerginliği yeniden başladı

Kosova'nın kuzeyinde Sırplara yönelik operasyon başlatılması, Sırbistan ile hala kendi toprağı olarak görmeye devam ettiği Kosova arasında yeni bir gerginliğe neden oldu.

Operasyonun ardından Sırbistan Milli Güvenlik Konseyi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic başkanlığında toplandı.

Resmi bir açıklama olmasa da Sırp medyasında yer alan haberlerde, Kosova'da 13 Sırp'ın gözaltına alındığı ayrıca Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya "hazır ol" talimatı verdiği öne sürüldü.

Vucic'in ayrıca Batılı güçlerden de Kosova'yı uyarmalarını ve operasyonun durdurulmasını sağlamalarını istediği ifade edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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