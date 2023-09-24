Kosova'da polis ile Sırp grup arasındaki çatışmalar devam ediyor: Ölü sayısı 4'e yükseldi

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Kosova'nın kuzeyinde bulunan Leposaviç sınır bölgesindeki polis kontrol noktasına sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 Kosavalı polis yaşamını yitirdi. Sınır bölgesinde polis ile Sırp grup arasındaki çatışma devam ederken, 3 Sırp saldırganın etkisiz hale getirilmesi ile çatışmadaki can kaybı 4'e yükseldi.

3 SIRP SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kosova topraklarına izinsiz şekilde giren Sırp gruba, polisin müdahalesi devam ediyor. Kosova'nın kuzey bölgesindeki Kuzey Mitroviça'ya bağlı Leposavic sınır bölgesinde çıkan çatışmada, 3 Sırp saldırganın etkisiz hale getirilmesi ile çatışmadaki can kaybı 4'e yükseldi.

AĞIR SİLAHLI SALDIRGANLAR MANASTIRA GİRDİ

Kosova Başbakanı Albin Kurti yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyinde ağır silahlı yaklaşık 30 Sırp'ın bölgede bir manastıra girdiğini belirtti. Banyska Manastırı'da konuşlanan saldırganlara seslenen Kurti, Kosova polisine teslim olmaları çağrısında bulundu.





KFOR'DAN MÜDAHALE SİNYALİ

NATO'nun Kosova Barış Gücü KFOR tarafından yapılan açıklamada, kuzeydeki durumun ve çatışmaların yakından takip edildiği ve ihtiyaç duyulması halinde müdahaleye hazır olunduğu ifade edildi. ABD Kosova Büyükelçisi Jeffrey Hovenier ise, Başbakan Kurti'yi makamında ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Kosova'nın kuzeyinde bu sabah meydana gelen ve bir Kosovalı polis memurunun hayatını kaybetmesine yol açan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bilgiç, Türkiye olarak bölgede kalıcı barışın sağlanması için diyalog sürecini desteklemeye devam edileceğini ifade ederek, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırp çoğunluklu Zveçan belediyesine bağlı Banjska köyünde bu sabah (24 Eylül) meydana gelen ve Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, Kosovalı polis memurlarının da yaralanmasına yol açan saldırıyı kınıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Priştine Büyükelçiliğimizce de saldırıyı kınayan bir açıklama yapılmıştır. Bölgede gerginliğin azalmasını ve tırmanmanın önlenmesini teminen tüm tarafların itidalli davranması ve şiddetten kaçınması zorunluluk arz etmektedir. Kosova'da ve bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu diyalogdur. Türkiye olarak diyalog sürecini desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

NE OLDU?

Kosova'nın kuzeyinde bulunan Leposaviç sınır bölgesindeki polis kontrol noktasına sabah saatlerinde saldırı düzenlendi. Zırhlı bir araçla Kosova sınırından 15 kilometre içeri giren bir grup Sırp tarafından Kosova polisine açılan ateş sonucu çıkan çatışmada 1 polis memuru hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 polis hastaneye kaldırıldı.

"SALDIRGANLAR AĞIR SİLAHLI PROFESYONELLERDEN OLUŞUYOR"

Saldırının ardından Kosova Başbakanı Albin Kurti sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, öldürülen polisin çavuş rütbesinde, yaralanan polisin ise sınır polisi olduğunu belirtti. Kurti, "Şu anda polisimize farklı kalibreli silahlarla ateş açılmaya devam ediyor. Saldırganlar maskeli ve ağır silahlarla donatılmış profesyonellerden oluşuyor. Bu canice terör saldırısını kınıyoruz" dedi.

Öte yandan, Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani ise yaşanan saldırının ardından Amerika ziyaretini yarıda keserek, Kosova'ya döneceğini açıkladı.