Kosova'nın yeni başbakan adayı Kurti: Türkiye'nin ekonomik yatırım tecrübelerine ihtiyacımız var

Kosova'da 6 Ekim tarihinde gerçekleşen erken genel seçimlerden galip çıkan Vetvendosye (Kendin Karar Al) Partisi Genel Başkanı Albin Kurti, DHA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'ekonomik yatırım' deneyimlerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Bu hafta resmi seçim sonuçlarının açıklanması beklenen Kosova'da, 72 saatlik itiraz sürecinden sonra 120 sandalyeli Kosova Meclisi'nin kurulması bekleniyor. Kosova Meclisi'nin kazandığı güvenoyu sonrası seçimlerde en çok oy alan Vetvendosye (Kendin Karar Al) Partisi Genel Başkanı Albin Kurti, Kosova hükümetinin kurulması ve Türkiye ile ilişkilerine yönelik DHA'ya açıklamalarda bulundu. Kurti, "Ben bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'ne bir ziyarette bulundum. Başbakan olduğumda da dost ve müttefik iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi fikriyle yine gideceğim. Her iki ülke NATO'yla işbirliği yapmakta, buna katkıda bulunmaktalar. Aynı zamanda iki ülke olarak ekonomik yatırım ile tecrübe paylaşımını artırabileceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kosova Meclisi'ne giren iki Türk milletvekili ile ilgili de değerlendirmede bulunan Kurti, şunları söyledi:

'TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNDE KÖPRÜ GÖREVİ GÖRECEKLER'

"Benim Kosova'daki Türk partisiyle görüşmelerim oldu. Bunu hem şimdi hem de daha sonra sürdüreceğiz. Şimdi aslında geçmişe kıyasla daha da iyi sürdüreceğiz. Onlar iktidarda, hükümette; biz muhalefette olmayacağız. Biz iktidarda, hükümette olacağız, biz gelecek hükümetin yöneticiliğinde de yer almış olacağız. Tabii ki Türk toplumu da orada temsil edilmiş olacaktır. Onları demokratik ve sosyo-ekonomik olarak gelişmiş bir ülkenin inşaasında ortak olarak gördüğümüz gibi aynı zamanda Türkiye ile işbirliğinde de iyi bir köprü görevi göreceklerini düşünüyoruz."