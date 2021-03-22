Kosova'nın yeni meclis başkanı Glauk Konjufca oldu - Son Dakika

Kosova'nın yeni meclis başkanı Glauk Konjufca oldu

22.03.2021 15:49

Kosova Meclisinde başkanlığa Kendin Karar Al Hareketi (VV) Milletvekili Glauk Konjufca seçildi.

Kosova Meclisinde başkanlığa Kendin Karar Al Hareketi (VV) Milletvekili Glauk Konjufca seçildi.

Kosova'da 14 Şubat'ta yapılan erken genel seçimin ardından yeni dönem milletvekillerinin katılımıyla ilk genel kurul oturumu yapıldı. 120 milletvekilinden 113'ünün katıldığı oturumda yapılan başkanlık seçiminde, 69 milletvekilinin desteğini alan Konjufca, yeni meclis başkanı oldu.

Konjufca, meclis başkanı olarak yaptığı ilk konuşmasında, görevini şeref, sorumluluk ve özveri ile yerine getirme sözü vererek, milletvekilleri arasında parti ayrımı yapmayacağını ifade etti.

Kosova halkına da seçime katılımlarından dolayı teşekkür eden Konjufca, yeni hükümetin güven oylamasının yapılacağı meclis oturumu hakkında da zamanında gerekli bilgilendirmenin yapılacağını söyledi.

Bu arada, meclis başkan yardımcılıklarına VV'den Saranda Bogujevci, Kosova Demokratik Partisinden (PDK) Bedri Hamza, Kosova Demokratik Birliğinden (LDK) Kujtim Shala seçildi.

Ülkedeki Sırp toplumundan meclis başkan yardımcısı olarak Slavko Simic, Sırp olmayan diğer azınlıklardan da Aşkali toplumundan Bekim Arifi seçildi. Aralarında Türklerin de bulunduğu Sırp olmayan diğer azınlıkların meclis başkan yardımcısı belirli aralıklarla rotasyonlu şekilde seçilecek.

Kosova'da 14 Şubat'ta gerçekleşen erken genel seçimde VV 58 milletvekili elde ederken, PDK 19, LDK 15, Kosova'nın Geleceği için İttifak (AAK) 8 ve Sırp toplumu için ayırılan 10 sandalyenin tamamını da Sırp Listesi kazanmıştı.

Diğer azınlıklardan Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) 2 milletvekili elde ederken, Vakat Koalisyonu, Kosova'nın Yeni Demokratik Girişimi, Roman İnisyatifi, Yeni Demokratik Parti, Sosyaldemokrat Partisi, Birleşik Goran Partisi, Aşkali Entegrasyon Partisi ve Kosova Romanları Yenilikçi Hareketi birer milletvekili elde etti.

Glauk Konjufca kimdir?

Kosova'nın başkenti Priştine'de 1981'de doğan Glauk Konjufca, Priştine Üniversitesi Felsefe Fakültesinden mezun oldu.

VV'nin kuruluşundan bu yana üyesi olan Konjufca, 2010'da milletvekili, 2011-2014 yıllarında meclis başkan yardımcısı görevlerinde bulundu.

Mecliste farklı komisyonlarda da görev alan Konjufca, Ekim 2019'daki erken genel seçiminin ardından kısa bir süre meclis başkanı ve ardından dışişleri bakanı olarak da görev yaptı.

Kosova'nın yeni meclis başkanı Glauk Konjufca oldu
Kosova'nın yeni meclis başkanı Glauk Konjufca oldu
Kosova'nın yeni meclis başkanı Glauk Konjufca oldu
Kosova'nın yeni meclis başkanı Glauk Konjufca oldu

Meclis Başkanı, Milletvekili, Kosova, Sırp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova'nın yeni meclis başkanı Glauk Konjufca oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Yürürlükten kaldırılmasının sonuçlarından endişe duyuyoruz Tır şoförü, aracının içinde ölü olarak bulundu Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen "Baton salam" itirafı: Şimdi yapsam Taksim'de asarlar Kayınpederinin vurduğu damat, kanlar içerisinde sığındığı benzinlikte can verdi Dünya şokta! İki savaş uçağı kalkıştan 36 dakika sonra havada çarpışarak okyanusa düştü Baharı beklerken kışa teslim olduk! Ankara'da kuvvetli dolu yağışı Yerde buldukları cismin patlaması sonucu 2 genç hayatını kaybetti İşçinin feci ölümü! Vinç kolunun halatı kopunca, tonlarca ağırlığın altında kaldı
Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi Temizlikçi kılığına giren firari kaçmak üzereyken yakayı ele verdi         
16:27
Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor Kanal D ekranında yayınlanan Hekimoğlu dizisi final yapıyor         
16:21
İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar İYİ Parti, Meclis Bankası Başkanlığı için tek maddelik kanun teklifi verecek: 5 yıllık atansınlar, öncesinde görevden alınamasınlar         
16:09
Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı? Babacan'dan çarpıcı iddia: Ağbal, kayıp 130 milyar doları sorduğu için mi görevden alındı?         
15:56
Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı Haftalık vaka sayısında zirvede! Samsun'daki tablonun bir nedeni daha ortaya çıktı         
15:45
Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi Juventus, Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmaya karar verdi         
15:37
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor Oyuncu İbrahim Çelikkol, başrol olduğu Doğduğun Ev Kaderindir'den ayrılıyor         
15:17
Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü Ceren Hindistan'dan gündem yaratacak açıklama: Eşimi müstehcen film izlerken yakaladım, beni hamileyken kemerle dövdü         
14:44
Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir Kuyumcular uyardı: Çeyrek yıl sonunda 900 TL'yi görebilir         
14:41
Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı Vefat eden oyuncu Ayla Karaca, son yolculuğuna uğurlandı         
14:24
Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin Kendisiyle evlenmek isteyen polis memuruna tek bir şart koştu: Beni devletten isteyin         
14:15
Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı Altın ve dolardaki yükselişin ardından bir kötü haber daha! Türkiye'nin risk primi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı         
14:04
Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı Vladimir Putin'in ölüm listesi ifşa oldu! Rus casus hedefteki 6 kişinin isimlerini paylaştı         
13:08
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi         
11:41
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 16:50:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kosova'nın yeni meclis başkanı Glauk Konjufca oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei