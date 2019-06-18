Kosova'nın yeni ulusal stadyumuna Tabanlıoğlu Mimarlık imza attı

Tabanlıoğlu Mimarlık imzasını taşıyan FIFA ve UEFA standartlarındaki Kosova Ulusal Stadyumu'nun yapımına, bu yıl içinde başlanması planlanıyor.

Drenas'ta yapılması planlanan Kosova Ulusal Stadyumu, Kosova Müzesi'nde gerçekleştirilen bir toplantıyla tanıtıldı. Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Kujtim Gashi ile futbol yetkilileri ve sporcuların da katıldığı törende projeyi Murat Tabanlıoğlu tanıttı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uluslararası kriterleri karşılayan yeni ulusal stadyum için düzenlenen yarışmayı, dünyanın çeşitli ülkelerinden davet edilen 6 mimari grup arasında yer alan Tabanlıoğlu Mimarlık'ın projesi kazandı.

Kosova Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Kujtim Gashi, geleceğe yönelik planlamalar doğrultusunda; spor altyapısının uluslararası standartlara göre modernizasyonu hedefi ile Drenas'ta inşa edilecek ulusal stadyum projesini Mart ayında onaylamış, yaz aylarında da yapımına başlanacağı sözünü vermişti.

Kosova Ulusal Stadyumu projesi, 14 Haziran'da Kosova Müzesi'nde gerçekleştirilen törenle tanıtıldı. Törene Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Kujtim Gashi, Drenas Belediye Başkanı Ramiz Lladrovci, FFK Başkanı Agim Ademi, Genel Sekreter Eroll Salihu, KOK Başkanı Besim Hasani, milli futbolcu Milot Rashica ve birçok sporcu katıldı. Törende projeyi, Murat Tabanlıoğlu tanıttı.

Spor, birliğin, barış ve kardeşliğin sembolü

En büyük yerleşim merkezi başkent Priştine olan Kosova Cumhuriyeti, büyük bir kısmı dağlık olan 10.887 km2'lik yüzölçümüne, yaklaşık 2 milyonluk nüfusa ve karasal iklime sahip küçük bir ülke. Kosova'da spor, kısa dönem önce yaşadıkları savaşa karşın, bir arada olmanın, barış ve kardeşliğin sembolü olarak da öne çıkıyor.

Yapılacak olan stadyum, sadece futbola hizmet etmekle kalmayacak, bununla birlikte oyunlardan önce, bazı etkinlikler ve tanıtım organizasyonları için de geniş kitleler tarafından kullanılabilecek kompleks, kentsel anlamda da hayati öneme sahip olacak.

Kosova, Avrupa'nın en genç nüfusa sahip ülkesi

UNDP BM Kalkınma Programı'na göre, nüfusun yarısının 25 yaşın altında olduğu tespit edilen Kosova, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi konumunda. Kosova'nın bu dinamik ve genç nüfusu, spor ve sosyal etkinlikler için de güçlü talep yaratıyor. Çok amaçlı kullanıma uygun ve konserler gibi sosyal faaliyetlere de ev sahipliği yapmak üzere tasarlanan Yeni Ulusal Stadyum, Kosova'nın gün geçtikçe başarısını arttırdığı futbol alanında ise acil bir ihtiyaç olarak görülüyor.

Çevre tasarımında alışveriş, yeme-içme gibi işlevlerle birlikte otel, eğitim tesisleri planlaması, bu spor odaklı komplekse sürekli talep yaratacak. Bu vesileyle doğacak olan ticari hareketlilik, diğer komşu bölgeleri de canlandıracak.

Uluslararası maçlar için, 30 bin kişilik kapasite

Kosova'nın çağdaş kimliğini yansıtacak ve aynı zamanda sembolik anlamı olacak stadyum, FIFA ve UEFA standartlarına uygun olacak. Kosova halkı ile etkileşime girecek ve insanları bir araya getirecek stadyum, aynı zamanda uluslararası maçlarda kapasitenin artacağı da düşünülerek 30.000 kişilik olarak planlandı.

İzleme açısı değerlerini optimize etmek ve samimi ve canlı bir seyirci deneyimine öncelik vermek için kompakt formda tasarlanan stadyumda, iki oturma kademesi ve katlarda da 18 & 19 koltuk sırası yer alıyor.

Kamusal bir alan olarak da kente değer katacak

Stadyumun etrafını saran lineer yeşil kuşak, sadece konserler, fuarlar gibi çok sayıda etkinliğin yapılabileceği bir açık hava kentsel parkı olmanın yanı sıra, aynı zamanda maç günlerinde binalar ve stadyum arasında bir güvenlik bölgesi de oluşturuyor.

Stadyumun cephesi, bu büyük strüktürü çevreleyen doğal parka uyumla, esnek bir tekstil malzemeyle örtülerek, yapının büyük ölçeği ve kütleselliği görsel anlamda bölünüyor. Böylelikle yapıyı çimen ve gökyüzü arasında kalan ince bir perde gibi çevresiyle devamlılık içinde, bir bütünlüğe taşıyor.

Kosova Ulusal Stadyum kompleksinin, yalnızca çevredeki şehirler ve kent merkezleri için değil, ayrıca Priştine Uluslararası Havaalanı'na yakınlığıyla ziyaretçiler için de bir varış noktası olması planlanıyor. Alanın, açık havada, alışveriş, kültürel, spor, eğlence ve ağırlama tesislerinin bir karışımıyla, maç dışı günlerde de bir kamusal alan olarak kente değer katması öngörülüyor.