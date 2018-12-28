Son Dakika Haberleri: Kosova Ordusunun Kurulmasını Öngören Yasaya Onay

Kosova Ordusunun Kurulmasını Öngören Yasaya Onay

1 saat önce

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören paket yasa ile ilgili kararnameyi imzaladı.

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Güvenlik Gücü'nün (FSK) orduya dönüştürülmesini öngören paket yasa ile ilgili kararnameyi imzaladı.

Cumhurbaşkanlığında düzenlenen imza törenine FSK Komutanı Rrahman Rama ve FSK mensupları katıldı.

Yasa, imzalanın ardından yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Thaçi, burada yaptığı konuşmada, bugünün, Kosova ordusunun resmileştirilmesi için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı ve Başkomutan olarak tüm asker ve vatandaşları tebrik eden Thaçi, "Kosova ordusunun resmileştirilmesinin bu önemli gününde uluslararası destekçilere, ABD ve diğer tüm müttefik devletlere teşekkür ediyorum." dedi.

FSK Bakanlığının Savunma Bakanlığına dönüştürülmesini, FSK'nin işleyişi ve çalışma şartlarına dair yasa tasarısı, 14 Aralık'ta Kosova Meclisinde oylanarak kabul edilmişti. 120 milletvekilinin bulunduğu Kosova Meclisindeki oturuma, Sırp milletvekilleri katılmamıştı.

Yasaya göre Kosova ordusunun görev kapsamı, Kosova içinde sivil koruma operasyonlarına katılmak, doğal afet ve acil durumlarda müdahalede bulunmak ve ülke içi ve dışındaki operasyonlara katılmak olacak.

FSK bugün yaklaşık 2 bin 500 aktif askere sahipken, tam operasyonel kapasiteye ulaştıktan sonra 5 bin aktif ve 3 bin yedek üyeye sahip olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:31 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Kosova, Güncel
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