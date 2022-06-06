Kosova polisinden protestoculara biber gazlı müdahale - Son Dakika
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Kosova polisinden protestoculara biber gazlı müdahale

06.06.2022 14:06

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Protestodan detaylar Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği Başkanı Faton Klinaku'nun açıklaması Biber gazlı müdahale Protestocuların meclis bahçesine girmesi Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen protestoda emniyet güçleri ve göstericiler arasında arbede çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Protestodan detaylar

Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği Başkanı Faton Klinaku'nun açıklaması

Biber gazlı müdahale

Protestocuların meclis bahçesine girmesi Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen protestoda emniyet güçleri ve göstericiler arasında arbede çıktı. Kosova Kurutuluş Ordusu Savaş Gazileri Derneği önderliğinde yüzlerce savaş gazisi, kendilerinin 'asgari ücrete zam yapılacak kategorinin dışında bırakılmamaları' talebiyle Kosova Meclisi önünde protesto düzenledi. Mecliste bu konunun görüşüldüğü sırada protestocular, polis kordonunu aşıp meclis bahçesine girdi. Emniyet güçleri, protestoculara biber gazıyla müdahale etti

Kosova polisinden protestoculara biber gazlı müdahale
Kosova polisinden protestoculara biber gazlı müdahale
Kosova polisinden protestoculara biber gazlı müdahale
Kosova polisinden protestoculara biber gazlı müdahale
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Ukraynalı gazeteciler ülkelerinin kaderini Kosova'dan takip ediyor Ukraynalı gazeteciler ülkelerinin kaderini Kosova'dan takip ediyor
Kaynak: AA

Priştine, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova polisinden protestoculara biber gazlı müdahale - Son Dakika

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