Kosova polisinin operasyonu Sırbistan ordusunu alarma geçirdi
59 dakika önce
Kosova polisinin ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde bu sabah başlattığı operasyon, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. Sırbistan yönetimi kendi ordusunu alarma geçirdi
Kosova
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:08
polisi ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde düzenlediği operasyonda, çeşitli organize suçlara karıştıkları gerekçesiyle 19 emniyet mensubunu gözaltına aldı.
Ancak bu bölgeye yönelik başlatılan polis operasyonu, Sırbistan-Kosova gerilimini yeniden tırmandırdı.
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