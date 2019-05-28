Son Dakika Haberleri: Kosova polisinin operasyonu Sırbistan ordusunu alarma geçirdi
Son Dakika Dünya Haber

Kosova polisinin operasyonu Sırbistan ordusunu alarma geçirdi

59 dakika önce

Kosova polisinin ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde bu sabah başlattığı operasyon, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimi yeniden tırmandırdı. Sırbistan yönetimi kendi ordusunu alarma geçirdi

Kosova polisinin operasyonu Sırbistan ordusunu alarma geçirdi, System.String[]
Kosova polisi ülkedeki Sırp nüfusun yoğun yaşadığı kuzey bölgesinde düzenlediği operasyonda, çeşitli organize suçlara karıştıkları gerekçesiyle 19 emniyet mensubunu gözaltına aldı.

Ancak bu bölgeye yönelik başlatılan polis operasyonu, Sırbistan-Kosova gerilimini yeniden tırmandırdı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:08 
Sırbistan Karadağ, Kosova, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt'te Turuncu Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe Harekatı mesajı Kuzey Irak'taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı'ndan yeni görüntüler yayınlandı Cani koca, baldızı ile birlikte olabilmek için karısını öldürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:07:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kosova polisinin operasyonu Sırbistan ordusunu alarma geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]