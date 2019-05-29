Kosova polisinin operasyonuyla yeniden gerilen ilişkiler: Sırbıstan-Kosova çekişmesinin tarihi
1 saat önce
Kosova polisinin Sırp nüfusun yoğun olduğu bir bölgede düzenlediği operasyon ardından Sırbistan-Kosova gerilimini yeniden tırmandı. Eski Yugoslavya'da 13 binden fazla insanının ölümüne nenen olan çatışmaların 20 yıl sonrasında neden hala Sırbistan-Kosova sorununa bir çözüm bulunamıyor?
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:53
Kosova polisinin Sırp nüfusun yoğun olduğu bir bölgeye düzenlediği operasyonun ardından Sırbistan ile bu ülke arasındaki gerilim yeniden tırmandı.
Eski Yugoslavya topraklarında 13 binden fazla insanının ölümüne neden olan çatışmalardan bu yana geçen 20 yılda çözüm bulunamayan Sırbistan-Kosova sorunu nereden kaynaklanıyor?
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