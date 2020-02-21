Kosova Sağlık Bakanı, Büyükelçi Sakar'ı kabul etti - Son Dakika

Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia'nın Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul ettiği görüşmede, Kosova ile Türkiye arasında sağlık alanında iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunun görüşüldüğü belirtildi.



Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ı kabul etti. Kosova ile Türkiye arasında sağlık alanında iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunun ele alındığı görüşmede, görevine yeni başlayan Bakan Vitia Türkiye'nin Kosova'ya özellikle sağlık alanındaki yatırımlarından dolayı teşekkürlerini ifade etti. Türkiye'nin sağladığı desteklerden dolayı duyduğu memnuniyeti de ifade eden Bakan Vitia, iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğinin genişletilmesi taahhüdünü dile getirdi.



Kosova Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Vita ve Büyükelçi Sakar'ın Türkiye'de her yıl 100'den fazla Kosovalı hastanın ücretsiz tedavi edildiğini belirterek, Türkiye-Kosova Sağlık İş birliği Anlaşması'nın uygulanması için eylem planı üzerinde durdukları ifade edildi. İki ülke arasında ortak Sağlık Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmesinin devam etmesi, Kosova'da sağlık kurumlarına çalışma izni verilmesi ve akredite edilmesi konusunda Türkiye'nin tecrübe ve birikimlerinden yararlanılması da ele alınan konular arasında yer aldı.



Kosova Sağlık Bakanı Arben Vitia, bazı hastalıklar nedeniyle yabancı ülkelere tedaviye gönderilen hasta sayısının azalması amacıyla Türk tıp uzmanlarının Kosova'da hekimlere eğitim vermesi sürecinin Türkiye tarafından desteklenmesini talep etti. - PRİŞTİNE