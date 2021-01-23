Kosova Süper Kupası, Priştine'nin - Son Dakika

Kosova Süper Kupası, Priştine'nin

23.01.2021 18:07
Kosova Süper Kupası, Priştine'nin, System.String[]

Antalya'da, Kosova Süper Kupası finalinde Priştine ile Drita takımları karşılaştı.

Antalya'da, Kosova Süper Kupası finalinde Priştine ile Drita takımları karşılaştı. Kupayı 3-1'lik skorla Priştine takımı kazandı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Krasniqi'nin sağ kanattan ortasında Zyba kafayla topu kaleci Rexhepi'nin sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

7. dakikada ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Rexha'nın şutunda, kaleci Haxho müdahalesine rağmen gole engel olamadı. 1-1

29. dakikada kazanılan penaltı atışını kullanan Zyba, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. 2-1

90+3. dakikada Shillova, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1

Bu sonuçla Priştine Kosova Süper Kupası'nın sahibi oldu. Priştine takımına kupasını Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi takdim etti.

Stat: Titanic Mardan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, İsmail Şencan xx, Mustafa Savranlar xx

Priştine: Haxho xx (Nika dk. 40 xx), Mici xx, Bekteshi xx, Dellova xx, Krasnigi xx, Abazi xx (Pefqeli dk. 84 ?), Boshnjaku xx (Bardhoku dk. 89 ?), Lilaj xx, Zyba xxx (Shillova dk. 89 xx), Krasniqi xx, Kryeziu xx

Drita: Rexhepi xx, Gerbeshi xx (Haxhimusa dk. 86 x), Arago x, Blakcori xx (Brdarovski dk. 46 x), Hamdi Namanixx (Bujar Shabani dk. 46 x), Fazliu x, Ajzeraj x (Alidema dk. 68 x), Limani x, Xhevdet Shabani x, Vucaj (Ahmeti dk. 72 x), Rexha x

Goller: Zyba (dk. 2 ve 29 pen.) Shillova (dk.90+3) (Priştine), Rexha (dk. 7) (Drita)

Sarı kartlar: Krasniqi, Kryeziu (Priştine), Hamdi Namani, Brdarovski (Drita)

(İsa Akar/İHA)

Priştine, Antalya, Kosova, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova Süper Kupası, Priştine'nin - Son Dakika


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