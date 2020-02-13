Kosova Türk Temsil Heyeti'nde komuta devir teslimi - Son Dakika
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Kosova Türk Temsil Heyeti'nde komuta devir teslimi

6 saat önce

Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti.

Kosova Türk Temsil Heyeti'nde komuta devir teslimi, System.String[]

Kosova'da barış gücü KFOR bünyesi altında 1999 yılından bu yana görev yapan Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleşti. Kosova'nın güney bölgesinde yer alan Prizren'deki Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı Sultan Murat Kışlası'nda gerçekleşen devir teslim töreninde Albay Numan Baş, görevini Albay Savaş Yanar'a devretti.

Türkiye ve Kosova Milli Marşlarının okunmasıyla başlayan törene Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın yanı sıra Kosovalı bakan ve milletvekilleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Komuta kademesinde devir teslim organizasyonu, Türk ve NATO bayraklarının geçiş törenine sahne oldu. Ardından, Kosova'da bir yıldır görev yapan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Albay Numan Baş bir konuşma yaptı. Konuşmasında, Türk askerinin Kosova'nın huzur ve tesisine katkıda bulunmak için var gücüyle çalıştığını söyledi. Baş görev süresi boyunca sayısız faaliyet gerçekleştirdiklerini ve bu yardımların Kosova halkı için olduğunu söyledi. Albay Baş'ın konuşmasının ardından, Kosova Türk Temsil Heyeti flamasını görevine yeni atanan Albay Savaş Yanar'a devretti. Daha sonra Albay Yanar da Kosova'da bir yıllık görevini tamamlayan Albay Baş'a madalyasını taktim etti. Tören, verilen kokteylle sona erdi.

Görüntü Dökümü:

- Türk Temsil Heyeti Başkanlığı'ndan detay

- Devir teslim

- Albaş Baş'ın konuşması

- Madalya takdimi


Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:04 Kaynak: DHA
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