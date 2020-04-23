Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla dijital kutlama programı düzenlendi - Son Dakika
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Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla dijital kutlama programı düzenlendi

6 saat önce

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital platformlardan canlı yayımlanan programla kutlandı.

Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla dijital kutlama programı düzenlendi, System.String[]

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dijital platformlardan canlı yayımlanan programla kutlandı.

Kosova Türk Dernekler Birliğince düzenlenen dijital kutlama programına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, Türk sanatçıların yanı sıra çok sayıda siyasi temsilci ve diğer yetkililer de gönderdikleri kutlama mesajlarıyla katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mesajında, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle planladığı Kosova ziyaretini gerçekleştiremediğini belirtti.

Tüm Kosova Türklerinin Milli Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı canı gönülden tebrik ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Bu zor süreçte tüm yardımlarımızla Kosova halkının yanında olmaya çalıştık. Bundan sonraki süreçte de Kosova'da yaşayan tüm kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.


"Güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşırız"

Başbakan Kurti de TBMM'nin açılışının 100. yılını kutladı.

Kurti, "Türkiye, NATO'da ve birçok alanda çok güçlü bir ülke, Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerin başında geliyor. Kosova savaşı sürecinde, öncesinde ve sonrasında bize her alanda yardımda bulundu. Umarım ekonomide, eğitimde ve sağlıkta var olan güçlü ilişkilerimizi daha da ileriye taşırız." değerlendirmesinde bulundu.

YTB Başkanı Eren, kendisinin Balkan göçmeni bir aileden geldiğini belirterek Kosovalı Türklerin Milli Bayramı'nı kutladı.

Dünyanın neresinde olursa olsun Türklerin bulunduğu ülkelerde sergiledikleri davranışlarla örnek toplum olduklarına işaret eden Eren, "Dünyanın neresinde olursa olsun birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmalarıyla Türkler, bulundukları ülkelerdeki farklı milletlere de katkı sağlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

KDTP Genel Başkanı ve Kosova Meclis Başkan Yardımcısı Damka, "Gücünü tarihsel bağlardan ve ortak değerlerden alan Kosova ve ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti arasındaki iş birliği ve ilişkiler, gün geçtikçe ileriye taşınmaktadır. Bizler bu ilişkileri yeşerten ve yükselten pınarlar olmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Büyükelçi Sakar da "Türkiye ile Kosova arasındaki en sağlam köprüyü teşkil eden, Kosova bayrağındaki 6 yıldızın en ışıltılısı olarak sonsuza kadar parlamasını istediğimiz Kosova Türk toplumu, bizler için çok değerli." dedi.

Dijital kutlama programı, Kosova ve Türkiye'den sanatçıların gönderdiği kutlama mesajları ve canlı müzik performansıyla son buldu.


Kosova'nın 17 Şubat 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden itibaren her yıl 23 Nisan'da kutlanan "Kosova Türkleri Milli Bayramı" dolayısıyla ülke genelinde farklı kültürel ve sanatsal faaliyetler düzenleniyor.

23 Nisan, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 10:12 Kaynak: AA

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