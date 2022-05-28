Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi

28.05.2022 22:43
Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Maarif Vakfına (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki otelde düzenlenen törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, TMV Kosova Direktörü Oğuz Hamza Yılmaz, TMV Priştine Okul Müdürü Zafer Çınar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer'in yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Büyükelçi Sakar, mezun olan fidanların gelecekte vatanları Kosova'ya gurur verecek büyük ve güzel bir ormana dönüşeceğinden emin olduğunu söyledi.

Kosova'nın aydınlık geleceği gençlerin en iyi şekilde eğitim almaları için Türkiye olarak katkıda bulunmayı sürdüreceklerini belirten Sakar, şöyle devam etti:

"Kosova Maarif Okulları, çok kısa bir sürede fiziksel altyapısı, eğitim sistemi, seçkin öğretmen kadrosu ve akademik çalışmalarıyla önemli başarılara imza atmıştır. Okullarımız, Türkiye'nin en önemli üniversitelerince düzenlenen yabancı öğrenci sınavlarına da ev sahipliği yaparak Kosovalı gençlerimizin Türkiye'deki en iyi üniversitelerde eğitimlerine devam etme imkanları yakalamalarına katkı sağlamıştır."

TMV Kosova Direktörü Yılmaz da global bir eğitim markası olma hedeflerine doğru ilerlediklerini söyledi.

Kosova'daki okullarının faaliyete başladığı 2017 yılından itibaren gösterdiği başarılardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yılmaz, "Priştine ve Prizren'deki iki kampüsümüzde 605'ten fazla öğrencimizle eğitim ve öğretim faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Hayatlarındaki en kıymetli varlıklarını, evlatlarını Türkiye Maarif Vakfına emanet eden kıymetli velilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." diye konuştu.

TMV Priştine Okul Müdürü Çınar da mezun olan öğrencilerin, Kosova ile Türkiye kardeşliğini daha da ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Konuşmaların ardından okul idaresi tarafından öğrencilere başarı sertifikaları verildi ve dönem birincileri, isimlerini geleneksel Maarif ağacına işledi.

Tören, öğrencilerin müzik dinletisi ve diploma töreniyle sona erdi.

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Kaynak: AA

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