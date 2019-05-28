Kosova Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var

17 Bin Ağaç Kesilecek! Ballıkayalar Milli Parkı'ndan Otoyol Geçirilmesine Onay Verildi

Bakan Hulusi Akar: S-400 Anlaşması İmzalandı ve Bitti, Bu Böyle Bilinmeli