Kosova'nın kuzeyinde tüm barikatlar kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova'nın kuzeyinde tüm barikatlar kaldırıldı

02.08.2022 12:25
Kosova'nın kuzeyinde tüm barikatlar kaldırıldı

Kosova ve Sırbistan arasında önceki günlerde gerginliğe neden olan "ülkedeki Sırp topluluğun Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması" kararı sonrasında ülkenin kuzeyinde yolların kapatılması amacıyla konulan tüm barikatlar kaldırıldı.

Kosova ve Sırbistan arasında önceki günlerde gerginliğe neden olan "ülkedeki Sırp topluluğun Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması" kararı sonrasında ülkenin kuzeyinde yolların kapatılması amacıyla konulan tüm barikatlar kaldırıldı.

Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzey bölgesinde Sırbistan'la olan sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırıldığını doğruladı.

Sveçla, "Yasa dışı Sırp yapılanmaların ülkenin kuzeyinde 9 farklı yere koyduğu barikatlar tamamıyla kaldırıldı. Tam serbest dolaşım sağlandı ve Jarinje ile Brnjak sınır kapıları vatandaşlar için açıldı." ifadesini kullandı.

Belgrad tarafından yönetildiğini belirttiği silahlı maskeli grupların vatandaşlara saldırdığını ve polise ateş açtığını belirten Sveçla, şunları kaydetti:

"Bu gibi saldırılar, ülkelerimiz ve bölgemizin istikrarına katkı sağlamıyor çünkü hükümetimiz bu kararı, yerel ve uluslararası kanunlara uygun şekilde almıştır. Kosova Cumhuriyeti hükümeti olarak taahhüt ettiğimiz üzere barikatların kaldırılıp serbest dolaşımın sağlanması üzerine kararın uygulanmasını, ülkemiz ve bölgedeki istikrarın korunması amacıyla 1 Eylül'e öteledik."

Sveçla, vatandaşların saldırıya uğraması ve polise ateş açılması noktasında soruşturma yürütüleceğini ve adaletin yerini mutlaka bulacağını belirterek "Bu tür suç örgütlerinin Sırp tarafından ülkeyi istikrarsızlaştırmak için kullanılması sadece ülkemiz için tehlike oluşturmuyor, hedeflerine bu tür gruplarla ulaşmayı amaçlayan Sırbistan'ın Moskova tarafından alenen tam destek almasıyla da daha ciddi bir hal alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin işleyişini engelleyen siber saldırı girişimiyle de karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Sveçla, bu yönde tüm önlemlerin alındığını ve sistemin başarılı şekilde korunduğunu belirtti.

1 Eylül'e erteleme kararı

Kosova hükümeti, ülkedeki Sırplar dahil herkese ulusal araç plakası ve kimlik zorunluluğu getiren ve bu nedenle Sırbistan'la krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almış ancak bunun uygulanabilmesi için yollardaki engellerin 1 Ağustos itibarıyla kaldırılması gerektiğini duyurmuştu.

Sırbistan-Kosova gerginliği

Kosova'da yaşayan Sırplar dahil herkesin Kosova kimlik kartı ve plakasına sahip olması zorunluluğu getirileceğinin bildirilmesi üzerine Kosova'daki Sırplar, 31 Temmuz akşamı ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmıştı.

Kosova'da siren sesleri duyulurken, ülke polisi bazı yerlerden silah sesleri geldiğini ancak kimsenin yaralanmadığını bildirmişti.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad- Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, 31 Temmuz akşamı yaşanan gerginlik gibi farklı nedenlerden sık sık kesintiye uğruyor.

YORUMLAR
500
Kosova Başbakanı Kurti'den gerginliğe yol açan 'barikatların kaldırılması' açıklaması Açıklaması Kosova Başbakanı Kurti'den gerginliğe yol açan 'barikatların kaldırılması' açıklaması Açıklaması Kosova hükümeti, Sırp bölgesindeki barikatların kaldırılmasında ısrarcı Kosova hükümeti, Sırp bölgesindeki barikatların kaldırılmasında ısrarcı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Sırbistan, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kosova'nın kuzeyinde tüm barikatlar kaldırıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:49 AK Parti'den istifa edip Vatan Partisi'ne katılan Ethem Sancak: Bu seçimde Biden cephesinin kazanmaması lazım
13:42 Afrika ülkesi Angola'da toprağı kazan işçi, 300 yıl sonra ilk kez pembe elmas buldu
13:17 Demet Akalın, garsonun kafasına içki dökmesi hakkında konuştu: 10 yıldır olan bir şey, şimdi mi battı?
13:14 Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag ile eşleşti
13:10 Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou ile yollar ayrılıyor
12:58 İYİ Parti GİK üyesi Mehmet Aslan, HDP'yi AK Parti'nin gizli ortağı ilan etti: Büyük Türk Milleti size haddinizi bildirecek
12:36 Kayseri'de kan donduran olay! Dağlık alanda yürüyüş yapan çocuklar, ağaca asılı halde ceset buldular
12:20 Caner Özyurtlu'nun Fatih Altaylı'ya verdiği yanıt sosyal medyanın gündemine oturdu
12:03 İngiltere Premier Lig'de 'hakem' devrimi! VAR konuşmaları paylaşılacak
11:58 Çemişgezek'te dev yılanların savaşı! Birbirlerini yemeye çalıştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 14:06:00. #1.11#
SON DAKİKA: Kosova'nın kuzeyinde tüm barikatlar kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement