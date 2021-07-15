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Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2021 Perşembe 18:41
Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, System.String[]

PRİŞTİNE/NOVİ Balkan ülkesi Kosova'daki Türk siyasi partileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı.

PRİŞTİNE/NOVİ Balkan ülkesi Kosova'daki Türk siyasi partileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı. Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinde 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Kosova'da yaşayan Türk toplumunun en eski partisi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yayımladığı anma mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün unutturulmamasının egemenliğine bağlı halkların gerekliliği olduğuna değinildi.

Mesajda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, tarihte bir milletin kendi iradesi dışında başka bir güce teslim olmadan, Türkiye'nin huzuruna ve istikrarına darbe vurmak isteyenlere karşı şanlı bir direniş sergilendiğine dikkat çekilerek, mevzu bahis vatan olunca gerisinin teferruat olduğuna vurgu yapıldı.

Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ/PYD'nin darbe planlamasının, Türk milletinin cesur ve kararlı destanıyla sonuçsuz ve başarısız kaldığını belirtti.

Simitçi, 15 Temmuz ihanet gecesinin benzerinin başka bir ülkede yaşanabilme ihtimali konusundaki uyarıların dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek, YTHP olarak yeni bir ülke olan Kosova'nın terör örgütlerine ve paralel yapılanmalara karşı devlet güvenliğinin sağlanması konusunda yetkili makamlara yapmış oldukları talepleri anımsattı.

Türkiye'de gerçekleşen menfur darbe girişiminin, tüm dünyada olduğu gibi Kosova'da da yakından takip edildiğini kaydeden Simitçi, Türkiye'nin anayasal düzenine, hukukun üstünlüğüne ve egemenliğine karşı darbe teşebbüsünü kınadığını, Türkiye devletine, demokrasisine ve Türk milletine desteklerini sunduğunu vurguladı.

YTHP olarak, Kosova'da terör örgütleri ve paralel yapılanmalara engel olmak için gerekli hukuki altyapının güçlendirilmesi, siyasi otoritenin daha özverili çalışması ve kamuoyunun doğru bilinçlendirilmesinin önemine değinen Simitçi, şu ifadeleri kullandı:

"Kosova Türk toplumunun ve Kosova halkının Türkiye'ye olan sevgisi ve Türk milletine olan şefkati hiçbir zaman tükenmeyecektir. Yenilikçi Türk Hareket Partisi olarak da Türk milletinin vatanıyla birlikte bölünmez bütünlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve milli iradeye yönelik anti demokratik eylemlere başvurarak 'devletin bölünmez bütünlüğünü' yıkmaya çalışan tüm paralel yapılanmalara, terör örgütlerine ve siyasi ideolojilere karşı olduğumuzu; Türk milletinin her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı ifade ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlere Yüce Allah'tan rahmet diliyor; tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Sırbistan'da Çocuk Futbol Turnuvası düzenlendi

Öte yandan Sırbistan'ın Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da da 15 Temmuz şehitleri anısına "Çocuk Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT-TUMED) tarafından Novi Pazar'daki spor merkezinde dördüncü kez düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol da katıldı.

ASMAT-TUMED Başkanı Nazim Licina, her zaman Türkiye ve Tük halkının yanında olduklarını belirterek, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Etkinliğin sonunda turnuvayı kazanan takımlara madalya ve ödül takdim edildi.

Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz, Kosova, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika


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