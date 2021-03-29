Kosova'ya ilk aşılar ulaştı - Son Dakika

Kosova'ya ilk aşılar ulaştı

29.03.2021 16:17
Kosova'ya ilk aşılar ulaştı, System.String[]

Yeni tip korona virüs Covid-19'la mücadele kapsamında ilk doz aşılar Kosova'ya ulaştı.

Yeni tip korona virüs Covid-19'la mücadele kapsamında ilk doz aşılar Kosova'ya ulaştı.

Küresel Aşı Erişim Programı COVAX'tan temin edilen 24 bin doz AstraZenaca aşısını taşıyan uçak Priştine Adem Jashari Havalimanı'na iniş yaptı. Aşıları taşıyan uçak, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Sağlık Bakanı Arben Vitia ve uluslararası yetkililer tarafından karşılandı.

İlk doz Covid-19 aşıların gelmesi vesilesiyle havalimanında açıklamalarda bulunan Başbakan Albin Kurti, "Bu akşam az sayıda aşı gelse de, Covid-19'la mücadelemizde umutlarımızı artırdı. Her hayat değerlidir. Bugüne kadar virüsün sınır tanımadığını gördük ve bu süreçte birlik olmamız çok önemli. COVAX'a aşı temininde sunduğu yardım için teşekkür ederim. Ülkemizin bu süreçte ABD ve AB'nin yardımına ihtiyacı var. Geride bıraktığımız yıl kötü yönetim nedeniyle çok zaman kaybettik. Artık, ileriye yönelik adımlar atmamızın zamanı geldi. Vaka artışının önüne geçmek için hızlı ve etkili önlemler almalıyız. Aşılama bir an önce başlamalı. Daha fazla aşı temini için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Arben Vitia'da aşılama sürecinin hemen başlayacağını belirterek, "ilk doz aşıların gelmesiyle Covid-19'la mücadelede yeni bir aşamaya girmiş bulunuyoruz. Aşılama süreci bu hafta başlayacak. Önceliğimiz, salgınla ön safhalarda mücadele eden sağlık çalışanları olacak. Ancak, aşılama sürecinin başlaması salgının sona erdiği anlamına gelmiyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etmeliyiz. Vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hastanelerimizin doluluk oranlarını aşmış durumda. Durum kötüye gidiyor. Vaka sayılarını düşürmek için hep birlikte çalışmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız. Almamız gereken önlemler ve atmamız gereken adımlar için ilgili kurumların temsilcileriyle görüşmelere başladık. Gerekli önlemler alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

(Ercan Kasap/İHA)

Koronavirüs, Priştine, Kosova, Uçak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kosova'ya ilk aşılar ulaştı - Son Dakika


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