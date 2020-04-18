Kosova'ya sağlık malzemeleri hibesini içeren milletler arası anlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kosova'ya sağlık malzemeleri hibesini içeren milletler arası anlaşma Resmi Gazete'de - Son Dakika

Kosova'ya sağlık malzemeleri hibesini içeren milletler arası anlaşma Resmi Gazete'de

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti hükümetleri arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair imzalanan anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kosova'ya sağlık malzemeleri hibesini içeren milletler arası anlaşma Resmi Gazete'de, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti ile Kosova Cumhuriyeti hükümetleri arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair imzalanan anlaşma onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye, 20 Mart'ta imzalanan milletler arası anlaşma ile bir dostluk ve iyi niyet jesti olarak Kosova'ya ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi çalışmalarında kullanılacak sağlık malzemelerini hibe edecek.

Anlaşmaya göre hibe edilecek sağlık malzemeleri şöyle:

"3 Drager Savina 300 Classic yoğun bakım ventilasyon ve respiratör monitörü, 4 ECMO cihazı, 10 medikal ventilatör-respiratör cihazı, 1000 kovid-19 hızlı tanı testi, 4 defibrilatör, 15 katlanabilir sedye, 10 çekmeceli acil müdahale arabası, 7 kirli çarşaf taşıyıcısı, 7 EMMA acil kapnometre, 5 yan kollu hasta sedyesi, 5 taşınabilir hasta monitörü, 5 ekipmanlı puls oksimetre, 3 otomatik eksternal defibrilatör, 1000 kutu 100'lük cerrahi bone, 1000 örme cerrahi pantolon, 1000 orta boy örme cerrahi tunik, 1000 büyük boy örme cerrahi tunik, 1000 N95 maske, 500 yüz koruyucu, 400 büyük boy koruyucu tulum, 1000 orta boy koruyucu tulum, 500 kayma önleyici ayakkabı kılıfı, 500 100'lük koruyucu önlük, 5000 cerrahi maske, 3000 cerrahi önlük, 30 nazal prong, 2000 FFFP3 respiratör maske, 4000 uzun manşetli eldiven, 3500 sıvıya dayanıklı tek kullanımlık önlük, 1000 göz koruyucu, 500 klinik atık çantası, 500 el hijyeni malzemesi, 100 genel amaçlı deterjan ve dezenfeksiyon çözeltisi, 5 acil müdahale çantası."

Kosova Cumhuriyeti, Türkiye, Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 03:16 Kaynak: AA

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