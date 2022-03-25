Kosova'ya sığınan son Afgan mülteciler ülkeden ayrıldı - Son Dakika
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Kosova'ya sığınan son Afgan mülteciler ülkeden ayrıldı

25.03.2022 19:18
Kosova'ya sığınan son Afgan mülteciler ülkeden ayrıldı

Afganistan'da Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Kosova'ya sığınan son Afganlar da ülkeden ayrıldı.

Afganistan'da Taliban'ın yönetime geçmesinin ardından Kosova'ya sığınan son Afganlar da ülkeden ayrıldı.

Kosova İçişleri Bakanı Celal Sveçla, sosyal medya hesabından, Kosova'dan uçakla ayrılan son Afgan ailelerin fotoğrafını paylaştı.

Sveçla paylaşımında, "Kosova Cumhuriyeti Hükümeti ve İçişleri Bakanlığı olarak bu süreci, herhangi bir ikilem olmadan ve yüksek sorumlulukla üstlenmeyi kabul ettik." ifadelerini kullandı.

ABD, NATO ve diğer müttefiklerle yapılan iş birliği sayesinde Kosova'nın bu süreci başarıyla sonlandırma yolunda olduğuna işaret eden Sveçla, şunları kaydetti:

"Mültecilerin her talebinin en uygun zamanda yerine getirilmesi ve herkes için refah ve iyi koşullar sağlanması için ortaklarımızla birlikte azami bir şekilde çabaladık. Ülke olarak bu süreçte de başarılı olduğumuzdan ve Kosova'daki 'Bechtel' kampında sığınan herkesin, onları karşılayacak yeni ülkelerde yeni bir hayat başlayacaklarından dolayı çok mutluyum."

Kosova makamlarına göre, Kosova'ya yaklaşık 1000 Afganistan vatandaşı sığındı. Kosova'dan ayrılan Afganların bazıları ABD'ye gitti.

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Kaynak: AA

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