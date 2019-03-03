Kosova'ya Türk Seramiği

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Yeşilçam'ın Kötü Adamı İhsan Gedik Hastanelik Oldu

Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt, Başörtülü Takipçisine Verdiği Cevapla Olay Oldu

Burcu Esmersoy'dan Türk Kadınlarını Aşağılayan Mehmet Akif Alakurt'a Tepki: Bu Kim Ya?