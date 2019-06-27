Son Dakika Haberleri: Kosova yatırımcılar için cazip fırsatlar barındırıyor
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Kosova yatırımcılar için cazip fırsatlar barındırıyor

34 dakika önce

Kosova, genç ve eğitimli nüfus, düşük enerji maliyeti, ucuz işçilik, düşük oranda kurumlar vergisi, bakir bir pazar olması, Türkçe konuşabilen çalışan bulunabilmesi yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.

Kosova yatırımcılar için cazip fırsatlar barındırıyor, System.String[]
Kosova, genç ve eğitimli nüfus, düşük enerji maliyeti, ucuz işçilik, düşük oranda kurumlar vergisi, bakir bir pazar olması, Türkçe konuşabilen çalışan bulunabilmesi yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:18 
Kosova, Ekonomi
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