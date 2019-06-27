Kosova yatırımcılar için cazip fırsatlar barındırıyor
34 dakika önce
Kosova, genç ve eğitimli nüfus, düşük enerji maliyeti, ucuz işçilik, düşük oranda kurumlar vergisi, bakir bir pazar olması, Türkçe konuşabilen çalışan bulunabilmesi yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.
Kosova
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:18
, genç ve eğitimli nüfus, düşük enerji maliyeti, ucuz işçilik, düşük oranda kurumlar vergisi, bakir bir pazar olması, Türkçe konuşabilen çalışan bulunabilmesi yatırımcılar için önemli fırsatlar sunuyor.
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