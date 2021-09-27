Kosova'yı ziyaret eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sırbistan-Kosova gerginliğini değerlendirdi - Son Dakika

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Sırbistan'ın egemen Kosova devleti sınırındaki "teatral askeri manevralarının" Kosova'da yaşayan Sırp vatandaşlarını korumadığını söyledi.

Temaslarda bulunmak üzere Kosova'nın başkenti Priştine'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Rama, mevkidaşı Albin Kurti ile görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rama, Kosova ile Sırbistan arasındaki gerginliği değerlendirerek, Kosova'nın bu konuda adaletin yanında olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın, egemen Kosova devleti sınırındaki "teatral askeri manevralarının", Kosova'da yaşayan Sırp vatandaşlarını korumadığını dile getiren Rama, "Bu manevralar, geçmişin gölgelerini yeniden sahneye getiriyor ve tam da devlet baskısının veya etnik zulmün kurbanı olmayan Sırp vatandaşlarına hizmet etmek için orada bulunan kamu kurumlarının kundakçılarının vandal milliyetçiliğini kışkırtıyor. Hak burada Kosova'dan yana ve nokta." ifadesini kullandı.

Rama, Arnavutluk'un, Kosova-Sırbistan sorununun diyalog yoluyla çözülmesi gereğine inandığını belirtti.

"Açık Balkan" girişimi olarak bilinen ve Arnavutluk, Sırbistan ve Kuzey Makedonya tarafından imzalanan ancak Kosova, Karadağ ve Bosna Hersek tarafından reddedilen girişim fikri hakkındaki görüşleri sorulan Rama, Berlin Süreci'ni hızlandıracağı için bu sürecin gerçekleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sırpların, Kosova'nın kuzeyindeki son eylemleriyle "Açık Balkan" girişiminin gerçekleşmesi gerektiğinin kanıtlandığını vurgulayan Rama, "Balkanlar bizim yolumuz ve bizim yolumuz derken bizim ortak iyiliğimiz için ortak yolumuz. Milliyetçilik ve vatanseverlik arasında fark var bana göre. Milliyetçilik diğerini kötü görmek istemek demektir, vatanseverlik ise kendini iyi görmek istemek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Geçici Kosova plakasıyla ülkeye gelen Sırbistan araçlı vatandaş sayısı 10 binin üzerine çıktı

Kosova Başbakanı Kurti de iki ülkenin bakanlarının da katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda Arnavutluk ve Kosova arasında hizmetlerin, sermayenin ve malların olabildiğince özgürce hareket edebilmesi için iş birliği taahhüdünde bulunurken, aralarında bugüne kadar varılan anlaşmaların görüşüldüğünü aktardı.

Ülkesinin kuzeyindeki son gelişmeler hakkında bilgi veren Kurti, Kosova'ya girmek için geçici Kosova plakası alan Sırbistan araçlı vatandaşların sayısının 10 binin üzerine çıktığını açıkladı.

Konuyla ilgili her iki tarafın da geçici plakayı kaldırmasını talep ettiğini söyleyen Kurti, Sırbistan'ın, Kosova haritasını sembol olarak taşıyan plakaları kabul etmesinin, Kosova'nın ülkede 1998-1999'da meydana gelen savaş sırasında tecavüzler için de kullanılan sembolleri içeren Sırp plakalarını kabul etmesinden daha kolay olduğunu vurguladı.

NATO'nun Kosova Gücü (KFOR) misyonu komutanı Franco Federici ile de görüştüğünü anlatan Kurti, ülkenin kuzeyinde Kosovalı askerlerin varlığının, KFOR askerlerinden fazla olması nedeniyle bilgi alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Arnavutluk ile Kosova hükümetleri arasında 2014 yılından bu yana farklı şehirlerde olmak üzere toplam 6 ortak hükümet toplantısı yapılmış, bugüne kadar farklı alanlarda toplamda 160 anlaşma, memorandum ve protokol imzalanmıştı.

İki başbakan da kasım ayının ikinci yarısında gerçekleşmek üzere yeni bir ortak hükümet toplantısı için çalışmalar gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Kosova ve Sırbistan arasındaki gerginlik

Kosova'nın, 20 Eylül itibarıyla Sırbistan plakalı araçların sınırdan geçişlerine izin vermemesi ve ülkeye giren taşıtlara geçici Kosova plakası vermesi, iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu.

Kosova İçişleri Bakanlığı, iki ülke arasında 2016'da imzalanan serbest trafik dolaşımı anlaşmasının, 15 Eylül'de süresinin dolduğunu, ülkede sadece Kosova Cumhuriyeti plakalı araçların dolaşımının mümkün olacağını bildirmişti. Bakanlık açıklamasında, geçici plakaların araçların ön ve arka camına yerleştirildiği, gerçek plakaların ise söküldüğü ifade edilmişti.

Benzer uygulamanın, Kosova plakalı araçlara da yaklaşık 10 yıldır uygulandığı Sırbistan'ın girişinde, Kosova plakalı araçların gerçek plakaları sökülerek ön ve arka camına geçici plakalar yerleştiriliyor.

Sınırda Sırbistan plakalı araçlara yönelik uygulamanın ardından ülkenin kuzeyinde protestolar düzenleniyor. Kosova'nın kuzeyinde Sırbistan sınırında bulunan Jarinje ve Bernjak sınır kapılarına giden yol, Kosovalı Sırp protestocular tarafından kurulan barikatlarla kapatılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) ve NATO da Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır geçişleri nedeniyle ortaya çıkan gerginliğin düşürülmesi için çağrıda bulunmuştu.