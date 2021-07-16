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Kosovalı 251 Türk öğrenciden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup - Son Dakika

Kosovalı 251 Türk öğrenciden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup

16 Temmuz 2021 Cuma 00:23
Kosovalı 251 Türk öğrenciden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup, System.String[]

Kosova'da Türkçe eğitim alan 251 Türk öğrenci, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 şehidin ailesine mektup yazdı.

Kosova'da Türkçe eğitim alan 251 Türk öğrenci, 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 şehidin ailesine mektup yazdı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği, Kosova YEE ve Kosova Türk Öğretmenler Derneği iş birliğiyle hazırlanan "Kosovalı Soydaş Öğrencilerden Şehit Ailelerine Mektuplar" adlı proje kapsamında Kosovalı Türk öğrencilerden 15 Temmuz şehidi ailelerine mektup yazmalarının talep edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Soydaş öğrenciler mektuplarında, şehit ailelerimizin acılarını paylaştıklarını belirterek, kendilerine başsağlığı dilemişlerdir. Ülkemizde mukim 15 Temmuz Derneği'yle yapılan görüşmelerin neticesinde, Kosovalı soydaş öğrenciler tarafından yazılan 251 mektubun anılan dernek aracılığıyla şehit ailelerimize gönderilmesine karar verilmiştir." denildi.

Söz konusu projeyle Kosova'daki Türk toplumunun FETÖ terör örgütüyle mücadele konusunda farkındalığının artırılması ve şehit ailelerine yalnız olmadıklarının vurgulanmasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, 251 mektup arasında seçilen 10 mektubun Kosova'daki 15 Temmuz anma töreninde sergilendiği ifade edildi.

Mektupların örneklerinin 15 Temmuz Derneği'ne de iletildiği aktarılan açıklamada, mektupların Kosova genelindeki farklı okullarda okuyan öğrenciler tarafından yazıldığı kaydedildi.

Kosovalı 251 Türk öğrenciden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup
Kosovalı 251 Türk öğrenciden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup
Kosovalı 251 Türk öğrenciden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup
Kosovalı 251 Türk öğrenciden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup
Kosovalı 251 Türk öğrenciden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup

15 Temmuz, Kosova, Şehit, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosovalı 251 Türk öğrenciden 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine mektup - Son Dakika


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