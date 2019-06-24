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Kosovalı heyet Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti

57 dakika önce

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 37 kişilik Kosova yerel yöneticiler heyetini makamında kabul etti.

Kosovalı heyet Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti, System.String[]
BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 37 kişilik Kosova yerel yöneticiler heyetini makamında kabul etti. Heyette bulunan Kosovalı 27 belediye başkanı, Bağcılar Belediyesi'nin geri dönüşüm çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Kosovalı misafirler, atıkların yeniden değerlendirildiği ambalaj atığı toplama ve ayırma tesislerindeki çalışmaları yerinde izledi.

İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunan 37 kişilik Kosova yerel yöneticiler heyeti, Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın makamında ağırladığı 27'si belediye başkanı olan Kosovalı heyetle yapılan görüşmeye Marmara Belediyeler Birliği yetkilileri de eşlik etti.

"FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Çağırıcı, "Değerli başkanlarımızla güzel ve değerli bir zaman geçirdik. Çevrenin temizliği ve çevre bilinci konusunda fikir alışverişinde de bulunduk. Çok yararlı bir görüşme oldu" dedi.

Toplantının ardından 37 kişilik heyet, kamu kurumları, alışveriş merkezleri, okullar başta olmak üzere bütün yaşam alanlarından toplanan atıkların yeniden değerlendirildiği Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan ambalaj atığı toplama ve ayırma tesislerini gezdi. Çalışmaları yerinde izleme imkanı bulan heyet, tesisleri çok beğendiğini dile getirdi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:36 Kaynak: DHA
Kosova, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel
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