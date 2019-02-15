Son Dakika Haberleri: Kosovalı Kadınlar, Komek Kurslarıyla Meslek Sahibi Olacak

Kosovalı Kadınlar, Komek Kurslarıyla Meslek Sahibi Olacak

1 saat önce

Kosova'nın Prizren şehrinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından verilecek eğitimle Kosovalı kadınların meslek sahibi olması sağlanacak.

Kosovalı Kadınlar, Komek Kurslarıyla Meslek Sahibi Olacak, System.String[]
Kosova'nın Prizren şehrinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından verilecek eğitimle Kosovalı kadınların meslek sahibi olması sağlanacak.

KOMEK, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürlüğü iş birliğinde yapılacak meslek edindirme kursları dolayısıyla Prizren Yunus Emre Enstitüsü'nde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürü Sevil Liman Kazaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu projede yaklaşık 60 bayanımız eğitim alacak. Konya Büyükşehir Belediyesinden 2 hanım hocamız bize eğitim verecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) eğitmeni Nur Akbaş ise "Konya Büyükşehir Belediyesi ve TİKA'nın yaptığı projeyle Kosova Prizren'de eğitim vermeye geldik." dedi.

Ahşap yapma, kağıt rölyef, kasnakta boncuk, mefruşat, ıslak keçe ve giyim alanlarında 3,5 ay sürecek kurslara 60 kursiyer katılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:43 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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