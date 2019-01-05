Kosovalı Kadınlar Mehmetçik ile Birlikte Yardım Dağıttı

Prizren merkezli Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği, Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği projeyle, yardıma muhtaç 60 aileye giysi ve battaniye yardımında bulundu.

Prizren merkezli Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği, Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği projeyle, yardıma muhtaç 60 aileye giysi ve battaniye yardımında bulundu.



Prizren'de sivil toplum kuruluşları arasında en fazla çalışma gerçekleştiren derneklerden Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği, 2019 yılının ilk etkinliğini anlamlı bir projeyle gerçekleştirdi. Kosova'daki NATO Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı'yla ortaklaşa gerçekleştirdiği proje hakkında konuşan Kosova Kadınlar Yardımlaşma Derneği Başkanı Maide Şabani, "Derneğimizin kurulduğu ilk günden itibaren hep yardıma muhtaç ailelerin zor günlerinde yanlarında olmaya, elimizden geldiğince ihtiyaçları doğrultusunda onlara destek olmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de yine Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı ile birlikte yardıma muhtaç ailelerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına bu projeyi gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Projenin gerçekleştirilmesinde derneğimize sunmuş oldukları desteklerden dolayı Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığına teşekkürü bir borç biliriz" ifadesini kullandı.



Yardım alan ihtiyaç sahibi aileler, yardımlardan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. - PRİZREN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor Başkanı: Eren Derdiyok'la Görüşebiliriz

Tekmeler Yedi, Alt Dişleri Döküldü Ama 60 Yıldır Atlara Olan Sevgisi Hiç Bitmedi

Yeni Bir İş Sektörü Doğuyor! Köpek Gezdirerek Saatte 150 Lira Kazanıyorlar

Ziraat Bankası, Kulüplerin Bütün Borçlarını Kapatacak