Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kandıra'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kandıra'da sanatseverlerle buluştu

12.03.2022 11:51
Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kandıra'da sanatseverlerle buluştu

Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sanatseverlerle bir araya geldi.

Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde sanatseverlerle bir araya geldi.

"Gelecek için Sanat" sergisi kapsamında kente gelen Gollopeni, Kandıra Namazgah Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte resim çizdi.

Rusya- Ukrayna savaşını "barış"ın resmini çizerek protesto eden Gollopeni, yabancı ressamlara ve diğer davetlilere çizdiği resme kendi dilleriyle barışı simgeleyen kelime yazmalarını istedi.

Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'ın da "sevgi" kelimesini yazdığı resme, tüm katılımcılar tarafından kendi dillerinde barışı simgeleyen ifadeler yazıldı.

Kandıra Kaymakamlığı, Kandıra Belediyesi ve Kefken Şehit Oğuz Kır Ortaokulu'nun desteğiyle Kandıra Yelkencioğlu Konağı'nda açılan sergide, 21 ülkeden 40 sanatçının 45 orijinal eseri yer alıyor.

Sergi kapsamında, 8 yabancı ressam ilçeyi ziyaret etti.

YORUMLAR
500
Uzmanlara göre Arap ülkelerinin Rusya-Ukrayna krizindeki duruşlarını 'çıkarlar' belirliyor Uzmanlara göre Arap ülkelerinin Rusya-Ukrayna krizindeki duruşlarını 'çıkarlar' belirliyor

Kandıra, Ukrayna, Kocaeli, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kandıra'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika


Son Dakika
11:41 Yarım asırdır hayvan boynuzları ile çeliği 71 farklı aşamadan geçirip bıçağa dönüştürüyor: Sivas'ın bıçak ustası!
11:39 Yeliz Yeşilmen de "Gülşen yorumcuları" arasına katıldı: Gülşen görmekten sıkıldık, onun seçimleri bize ne?
21:41 Yavaş "Özel halk otobüslerinin talebini karşılayamayız" demişti, Bursa Büyükşehir: 20 milyon TL destek sağladık
11:16 Düğünde sağdıç öyle bir hikaye anlattı ki, herkes şoke oldu: Onları evlenmeden önce bastık
11:12 Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah: Yaşadığı acıların tarifi yok!
11:03 Utanç! Dünyayı bisikletle gezdi, bisikleti Antalya'da çalındı
11:02 Türkiye doğal gazsız kalır mı? Bakan Dönmez yanıtladı: Gazprom ile BOTAŞ sık sık görüşüyor, tedarik problemi yok
10:52 "Türkiye'nin Rus gazına bağımlılığı yüzde 40" diyen Bakan Dönmez, Karadeniz gazı için 2023'i işaret etti
10:48 Rusya 'hamile değil' demişti: Mariupol'de vurulan hastaneden kaçan kadın doğum yaptı
10:44 "Dün gece rüyamda gördüm" dedi, Akşener yanıtladı! İşte İYİ Parti liderinin Beştepe planı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 11:59:10. #1.13#
SON DAKİKA: Kosovalı ressam Refki Gollopeni, Kandıra'da sanatseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement