Kosovalı Sırp siyasetçinin öldürülmesine ilişkin operasyon

Kosovalı Sırp siyasetçi Oliver İvanovic'in geçen yıl öldürülmesiyle ilgili Kuzey Mitrovitsa şehrinde düzenlenen polis operasyonunda, biri cinayet şüphelisi iki kişi gözaltına alındı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Kosova Polisi Sözcüsü Baki Kelani, bu sabah düzenlenen operasyonda İvanovic'in öldürülmesiyle ilgili şüphelilerden birinin yakalandığını söyledi.

Kelani, operasyonda ayrıca evinde silah ve mühimmat bulunan bir kişinin daha gözaltına alındığını ifade etti.

İvanovic'in öldürüldüğü saldırının bir diğer şüphelisinin ise polis tarafından hala arandığını kaydeden Kelani, bu sabah gözaltına alınan şüphelinin de firarda olan kişinin de emniyet görevlileri olduklarını belirtti.

İvanovic'in ölümü

Kosova'daki "Özgürlük, Demokrasi ve Adalet" Halk İnisiyatifi Genel Başkanı Oliver İvanovic, 16 Ocak 2018'de Kuzey Mitrovitsa'daki ofisi önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise hayatını kaybetmişti.

Kosova'daki savaşta Sırp paramiliter grupların komutanlığını da yapan İvanovic, savaşta Arnavut sivillere yönelik işlenen suçlar nedeniyle 2016'da 9 yıl hapse mahkum edilmişti.

Yüksek Mahkeme ise 2017'de bu kararı bozmuş, İvanovic'in yeniden yargılanmasına hükmetmişti.

Öldürülmeden önce İvanovic, tutuksuz yargılanıyordu.