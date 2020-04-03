Kosovalı Türklere EBA ile Türkçe eğitim verilecek - Son Dakika

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Kosovalı Türklere EBA ile Türkçe eğitim verilecek
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemlerinin Kosovalı Türklerin Türkçe eğitimlerinde kullanılacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'nin uzaktan eğitim sistemlerinin Kosovalı Türklerin Türkçe eğitimlerinde kullanılacağını duyurdu.
Selçuk, Twitter hesabından, "Kosova Eğitim Bakanlığının talebiyle EBA ve TRT EBA TV ile Kosova'daki soydaşlarımıza uzanıyoruz. Yapılan görüşmede, uzaktan eğitim sistemlerimizin, ülkede gerçekleştirmekte olduğumuz Türkçe eğitimlerinde de kullanılmasını kararlaştırdık." paylaşımında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:42 Kaynak: AA
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