Son Dakika Haberleri: Kosovalılardan Avrupa Birliği'ne Vize Tepkisi

Kosovalılardan Avrupa Birliği'ne Vize Tepkisi

2 saat önce

Kosovalı öğrenciler yoğun kar altında düzenledikleri Avrupa Birliği (AB) karşıtı protesto gösterisinde, bir kez daha Kosova'ya vize muafiyeti verilmesi talep etti.

Kosovalılardan Avrupa Birliği'ne Vize Tepkisi, System.String[]
Kosovalı öğrenciler yoğun kar altında düzenledikleri Avrupa Birliği (AB) karşıtı protesto gösterisinde, bir kez daha Kosova'ya vize muafiyeti verilmesi talep etti.

Kosova Priştine Üniversitesi öğrencileri, yoğun kar yağışına rağmen Avrupa Birliği (AB) karşıtı protesto düzenledi. AB tarafından talep edilen tüm kriterleri yerine getirmesine rağmen Kosova'ya vize muafiyetinin verilmemesinden dolayı AB'ye hesap soran öğrenciler, "İzolasyon, AB'nin değeri midir?" yazılı pankart açtı. Ellerinde daha önce vize muafiyeti verilen ülkelerin bayraklarını taşıyan öğrenciler yürüyüş esnasında, "vize muafiyeti" ve "vize rejimini kaldırın" sloganları attı. Kosovalıların AB ülkelerine seyahat yapabilmeleri hakkının ellerinden alındığını söyleyen öğrenciler, AB'nin Kosova'ya büyük haksızlık yaptığını dile getirdi.

"AB Kosovalıları ayrıştırıyor"

Vize muafiyetinin verilmesi için ikinci kez yürüyüş ve protesto eylemi düzenleyen öğrenciler, Priştine Üniversitesi kampüsü içindeki Milli Kütüphaneden başlayarak, Kosova Parlamentosuna kadar yürüdü. Burada yapılan konuşmalarda, AB'ye vize konusunda sert eleştiriler yönelten protestocular, Kosova'nın hakkı olan vize muafiyetinin derhal hayata geçirilmesini talep etti. Öğrenci Parlamentosu Başkanı Arben Elshani, Kosova'nın izolasyonda olan tek ülke konumunda olduğunu belirterek, Avrupa'nın Kosovalıların serbest dolaşım hakkını kısıtladığını kaydetti. "İzolasyon AB'nin değeri midir" sorusunu tekrar soran Elshani, öğrenci olarak Avrupa'da eğitim görmek istediklerini söyledi. Öğrenci Derneği başkanı Jehona Gashi de vize muafiyetinin verilmemesiyle Kosova öğrencilerine haksızlık yapıldığını vurguladı.

Arnavutluk'a pasaport yardımı çağrısı

Milletvekili Labinot Tahiri da gösterilere destek vererek öğrencilerle birlikte yürüdü. Avrupa'ya vizesiz seyahat edebilmek için Arnavutluk pasaportuna sahip olan milletvekili Tahiri, pasaportunu öğrencilere teslim etti. Tahiri, Arnavutluk Devlet Başkanı İlir Meta'dan Kosova vatandaşlarına Arnavutluk pasaportu vermesini talep etti. - PRİŞTİNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

Kosova, Vize, Avrupa Birliği, Politika
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